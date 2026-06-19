Captan el choque de patrulla de la Marina contra un ferry en Isla Mujeres

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Marina atribuye el accidente a problema en el embrague. Foto: Fátima Vázquez

Ante la mirada atónita de trabajadores de la empresa Ultramar de carga y de los propios elementos de la Armada de México, la embarcación ARM Uxmal (P335), una patrulla costera de la Secretaría de Marina, se impactó contra un ferry atracado en el muelle de Isla Mujeres, Quintana Roo.

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Horas más tarde, la Semar informó que el incidente habría sido provocado por una posible falla en el sistema de embrague de la embarcación militar durante una maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval.

⚠️ Un buque de la Secretaría de Marina colisionó en la mañana de este jueves en aguas de #IslaMujeres, #QuintanaRoo, contra una embarcación de la empresa de ferries #Ultramar, que opera rutas entre Isla Mujeres, Puerto Juárez (Cancún) y otros destinos del litoral caribeño ⚠️ pic.twitter.com/hKSvFKXhT9 — Info-Transportes (@InfoTransportes) June 19, 2026

Video muestra el momento del impacto en el muelle de Isla Mujeres

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la patrulla costera de la Armada de México se aproxima al muelle donde se encontraba una embarcación de la empresa Ultracarga.

En el video se escucha a trabajadores advertir sobre el inminente choque y reaccionar segundos después, cuando la colisión ya no pudo evitarse.

De acuerdo con los reportes, el impacto dejó una abolladura en la proa del barco militar y un boquete en la embarcación de carga, que permanecía atracada en la zona de operaciones.

Choca patrulla de la Armada contra muelle en Isla Mujeres



La embarcación ARM UXMAL se impactó al parecer contra el muelle de Isla Mujeres cerca del área de operaciones de la empresa Ultracarga.



El video muestra como la embarcación se aproxima al muelle y al percatarse del… pic.twitter.com/rLK4Wli78n — Sol Yucatán (@SoldeYucatan) June 18, 2026

Marina atribuye el incidente a una posible falla en el sistema de embrague

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina explicó que el percance ocurrió durante una maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval.

La dependencia informó que la patrulla costera “Uxmal” presentó una posible falla en su sistema de embrague, lo que derivó en un contacto no intencional con la otra embarcación.

La Marina agregó que no se reportaron personas lesionadas, ni entre el personal naval ni entre los trabajadores civiles que se encontraban en el sitio.

Además, señaló que se activaron los protocolos de seguridad marítima y se estableció coordinación con las autoridades correspondientes para realizar una evaluación técnica y determinar las causas precisas del incidente.

¿Qué es la ARM Uxmal?

La ARM Uxmal (P335) es una patrulla costera de la Clase Tenochtitlán, construida en México y asignada a la Quinta Región Naval con sede en Isla Mujeres.

La embarcación cuenta con 42.8 metros de eslora y 7.11 metros de manga, y su principal función es realizar labores de vigilancia costera, seguridad marítima y combate a actividades ilícitas.

La Secretaría de Marina aseguró que dará seguimiento a las investigaciones técnicas y administrativas correspondientes, y reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones navales y la transparencia en el esclarecimiento de los hechos.

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