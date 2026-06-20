Intensifican búsqueda de campesino desaparecido en selva maya de QRoo

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La desaparición de Fermín Aguilar Che, un campesino de 80 años, mantiene un amplio operativo de búsqueda en la selva maya de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, luego de que fuera visto por última vez cuando se dirigía a su milpa en las inmediaciones de Vigía Chico. Autoridades y voluntarios trabajan desde hace más de 48 horas para localizarlo.

La movilización involucra a corporaciones de los tres órdenes de gobierno y a habitantes de la región. Más de 40 elementos participan en las labores de rastreo entre la vegetación selvática, donde enfrentan altas temperaturas, humedad extrema y zonas de difícil acceso.

Búsqueda de Fermín Aguilar Che se refuerza con helicóptero y drones

Ante la complejidad del terreno, las autoridades reforzaron el operativo con tecnología especializada para ampliar el radio de búsqueda.

Drones equipados con cámaras térmicas realizan sobrevuelos en áreas remotas con el objetivo de detectar posibles rastros de calor entre la vegetación. Al mismo tiempo, brigadas terrestres avanzan abriendo brechas para inspeccionar sectores de difícil acceso.

Este jueves, la estrategia sumó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que realiza recorridos aéreos sobre puntos donde el acceso por tierra resulta complicado.

Operativo en la selva maya continúa tras más de 48 horas

La preocupación aumenta debido a que el adulto mayor padece diabetes, condición que incrementa los riesgos al permanecer durante varios días en condiciones extremas dentro de la selva.

Las labores de búsqueda se mantienen de forma ininterrumpida con la participación de elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Secretaría de Marina, SEDENA y brigadas especializadas.

Las autoridades continúan recorriendo distintos puntos de la zona con la esperanza de encontrar indicios que permitan ubicar a don Fermín Aguilar Che.

Familiares y pobladores se suman a la búsqueda

La comunidad de Felipe Carrillo Puerto también participa activamente en el operativo.

Familiares, vecinos y pobladores colaboran en los recorridos y acciones de rastreo. Además, realizaron una ceremonia tradicional maya para pedir protección y guía espiritual durante las labores de búsqueda.

Mientras continúan los sobrevuelos y recorridos terrestres, la esperanza de localizar con vida a don Fermín Aguilar Che permanece entre autoridades y habitantes de la región.

