Madre denuncia presunto maltrato infantil en colegio St. Patrick de Playa del Carmen

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Denuncian agresiones en una escuela. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una madre denunció en redes sociales que su hijo fue maltratado por una de las maestras en el Colegio St Patrick de Playa del Carmen. La señora menciona en su video que éste no es un caso aislado

Denuncian agresión a un niño en el Colegio St Patrick de Playa del Carmen

Melissa Urias, usuaria de TikTok, compartió un video para denunciar que su hijo de 7 años sufrió maltrato en el Colegio St Patrick. El caso ocurrió en diciembre del año pasado, pero decidió compartir su historia debido a la “funa” reciente en contra de la escuela.

La denunciante explicó que tenía a sus dos hijos inscritos en el colegio: el pequeño con TDAH de 7 años y la mayor, de 12 años. Un día a principios de diciembre, el menor regresó a casa con un rasguño en la cara, presuntamente, la maestra lo alzó de la camisa y le agarró el rostro para que recogiera un pedazo de papel con el que estaba jugando.

Al enterarse de la agresión, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y compartió su historia en un grupo de padres de familia de la escuela. En este grupo otros padres compartieron historias similares de agresiones en el plantel.

Al niño lo cambiaron de escuela, pero la menor se quedó porque ella quería terminar el ciclo escolar con sus compañeras. De acuerdo con Melissa Urías, durante este tiempo los maestros la trataron mal y hasta le negaron la entrada a la escuela por reacciones negativas de la familia en las publicaciones del Colegio St Patrick.

Colegio St Patrick responde a las acusaciones

Luego de que el video se realizará, el Colegio St Patrick emitió un comunicado en el que expresa que no tienen nada que ocultar e invita a los padres de familia y medios de comunicación a que se presenten en el plantel para resolver cualquier duda o inquietud que tengan.

“Reiteramos que toda persona, padre de familia, tutor, medio de comunicación o integrante de la comunidad que desee dialogar, verificar o confirmar cualquier información expuesta en transmisiones en vivo, publicaciones o cualquier otro medio tiene las puertas abiertas de nuestra institución. No hay nada que ocultar. Creemos en la transparencia, el respeto y la comunicación directa como herramientas fundamentales para la construcción de una comunidad educativa sólida”,expresó la escuela.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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