Él es Alejandro Arcos, el militante de Morena ligado a la mafia rumana

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó en febrero de 2021 un operativo para desarticular la estructura financiera de la organización encabezada por Florian Tudor, uno de los nombres incluidos en el bloqueo de cuentas fue el de Alejandro Enrique Arcos Romero.

De acuerdo con documentos de la propia UIF citados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Arcos Romero era señalado como uno de los principales operadores financieros de la red criminal conocida por sus operaciones de clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos del país.

A pesar de esos señalamientos y de una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para congelar activos vinculados a integrantes de la organización, Arcos Romero no fue detenido. Años después apareció como colaborador cercano de Rafael Marín Mollinedo en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y actualmente forma parte de su círculo político durante la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo.

El nombre que apareció en la Operación Caribe

La participación de Arcos Romero en las investigaciones financieras se remonta al operativo anunciado por la UIF el 4 de febrero de 2021. Según ese comunicado, la dependencia trabajó de manera coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para identificar objetivos relacionados con la denominada mafia rumana.

De acuerdo con el Acuerdo 10/21 de la UIF, consultado por MCCI, las cuentas bancarias de Arcos Romero fueron congeladas derivado de una solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento refiere que el 26 de noviembre de 2020 la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada estadounidense en México pidió el bloqueo de 72 personas físicas y morales vinculadas a la red encabezada por Florian Tudor. Entre ellas figuraba Arcos Romero.

Las indagatorias financieras lo ubicaban como una pieza relevante dentro de la estructura económica de la organización. Documentación de la UIF señala que era uno de los dos principales operadores financieros del grupo y que participó en la constitución de 14 empresas fachada presuntamente utilizadas para lavar recursos mediante la adquisición de inmuebles, vehículos y joyería.

Empresas y movimientos bancarios, bajo investigación

Dentro de los expedientes citados por MCCI aparece la empresa Momvavi Grupo Constructor S.A. de C.V., en la que Arcos Romero figuraba como accionista mayoritario. La sociedad fue catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa facturera o fantasma desde marzo de 2019.

La UIF también detectó que Arcos Romero era titular o estaba relacionado con 21 cuentas bancarias que presentaban movimientos considerados inusuales por las autoridades.

Entre los casos documentados se encuentra una cuenta de BBVA en la que aparecía como apoderado. Según los registros citados por la UIF, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 esa cuenta registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones de pesos.

Otra cuenta, contratada con Banco Santander y también vinculada a Arcos Romero como apoderado, acumuló depósitos por 39.5 millones de pesos y retiros por 42.3 millones de pesos entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.

Los amparos y la ausencia de órdenes de captura

Tras el bloqueo de cuentas anunciado por la UIF, Arcos Romero promovió una demanda de amparo contra la inmovilización de sus recursos bancarios. Según el reportaje de MCCI, la suspensión definitiva solicitada no le fue concedida.

Posteriormente, presentó dos amparos contra posibles órdenes de aprehensión, uno en agosto y otro en septiembre de 2023. Ambos procedimientos fueron sobreseídos luego de que las autoridades señaladas como responsables, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), negaran la existencia de mandamientos judiciales en su contra.

De acuerdo con la información publicada por MCCI, Arcos Romero nunca fue detenido pese a los señalamientos contenidos en los expedientes financieros y a su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

Su paso por la Agencia Nacional de Aduanas

La presencia de Arcos Romero dentro de la ANAM constituye uno de los hallazgos centrales documentados por MCCI. Funcionarios y exfuncionarios consultados por la organización identificaron a Arcos Romero como colaborador cercano de Rafael Marín Mollinedo durante la primera gestión de éste al frente de la agencia, entre diciembre de 2022 y junio de 2023.

La publicación señala que no existe registro de su paso por la institución en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, documentos obtenidos por MCCI lo ubican dentro de la oficina del entonces titular de la ANAM.

Uno de ellos es un oficio fechado en abril de 2023 relacionado con actividades del programa Tianguis del Bienestar, en el que aparece con copia y es identificado como “Director General adscrito a la ANAM”.

Además, el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, mediante la cual Horacio Duarte transfirió la titularidad de la agencia a Marín Mollinedo, registra la participación de Arcos Romero como testigo.

De las aduanas a la operación política

La documentación recopilada por MCCI también da cuenta de su presencia constante en actividades políticas relacionadas con Rafael Marín Mollinedo.

Videos difundidos durante la promoción interna del aspirante morenista en Quintana Roo muestran a Arcos Romero acompañándolo en distintos eventos. MCCI reportó haber corroborado su identidad con funcionarios de la ANAM.

Entre los registros citados se encuentra un acto por el Día del Padre realizado el 22 de junio, donde aparece en varias ocasiones junto a Marín Mollinedo. También fue identificado en un video promocional del 25 de junio relacionado con actividades en el sur de Quintana Roo.

El 26 de junio acompañó a Marín Mollinedo durante su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, proceso interno de Morena para definir candidaturas a gubernaturas. Su asistencia quedó documentada en fotografías y videos difundidos por participantes del evento celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia citada por MCCI, Arcos Romero está afiliado a Morena en Quintana Roo. Además, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal de Marín Mollinedo.

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