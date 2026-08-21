Sargazo comienza a ceder en playas del norte de Quintana Roo

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A punto de concluir las vacaciones de verano, varias playas del norte de Quintana Roo registran una reducción significativa de sargazo, principalmente en zonas turísticas como Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Tulum.

Hasta hace unos días, estas playas acumulaban grandes cantidades del alga. No obstante, ahora muestran arenales parcialmente despejados. Turistas que visitan la región aseguran que la presencia de sargazo ya no representa un impedimento para ingresar al mar.

Sargazo disminuye en playas de Cancún y Quintana Roo

De acuerdo con el Semáforo del Sargazo de la Secretaría de Medio Ambiente, de las 100 playas monitoreadas en la zona norte del estado, solo ocho presentan una cantidad excesiva del alga. Una de ellas se encuentra en Arco Maya, Playa del Carmen, mientras que las demás corresponden a playas de Cozumel.

En contraste, 55 playas presentan niveles bajos de sargazo, principalmente en Cancún y Puerto Morelos. Por su parte, en Holbox, además, tres playas reportan condiciones totalmente limpias.

La reducción también ha sido visible para turistas. Diana Pérez, visitante de Colombia, explicó que, aunque percibió algo de sargazo al llegar temprano, pudo ingresar al mar y disfrutar de la playa sin inconvenientes.

Quintana Roo acumula casi 100 mil toneladas de sargazo

Brandon Mex Martínez, director de Manejo de Residuos de Manejo Especial de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, informó que se han recolectado 99 mil 300 toneladas de sargazo mediante trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina, el Gobierno estatal y los municipios.

Sin embargo, la situación es distinta en el sur del estado. En la zona de Mahahual y Xcalak, de las 40 playas monitoreadas, 30 todavía presentan cantidades excesivas de sargazo. Por ello, el funcionario explicó que estas zonas reciben una mayor cantidad del alga. Además, en Tulum, el oleaje dificulta la instalación de barreras para contener su llegada a las playas.

¿Cuándo disminuirá más el sargazo en Quintana Roo?

Las autoridades esperan que durante septiembre y octubre continúe la reducción del sargazo debido a cambios en las corrientes marinas y la presencia de ciclones tropicales.

Mientras tanto, los trabajos de monitoreo y recolección continuarán en las playas de Quintana Roo, en medio de la visita diaria de cientos de turistas.

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