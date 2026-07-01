Caen funcionarios de Protección Civil en Tulum tras video de presunta corrupción

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Alcalde de Tulum anunció el cese de los elementos. Foto: FB Diego Castañón Trejo

El Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, separó de su cargó a dos elementos de Protección Civil y siete funcionarios de la Dirección de Fiscalización luego de que se difundiera un video que muestra un intento de extorsión a un comerciante.

Separan de su cargo a 9 servidores públicos de Tulum por actos de corrupción

En días pasados se compartió un video en el que se muestra a un elemento de Protección Civil extorsionando a la encargada de un negocio para que le entregara dinero bajo la amenaza de clausurar el local. Una cámara de seguridad captó este acto de corrupción y el material se difundió en redes sociales.

✅ DENUNCIA CIUDADANA ✅



Así fue captado con cámaras de seguridad #RubénAlvarado, personal operativo de Protección Civil de #Tulum, #QuintanaRoo, tras ir a extorsionar a un negocio y amenazar con clausurarlo.



¿Protección Civil o extorsionadores con uniforme? Los ciudadanos de… pic.twitter.com/9jjlr8XGrg — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 30, 2026

Luego de que el material causara indignación entre los habitantes de Tulum, el presidente municipal Diego Castañón Trejo anunció que tras comprobarse las malas prácticas de varios servidores públicos se tomó la decisión de cesar “inmediatamente” a dos elementos del área operativa de Protección Civil y siete de la Dirección de Fiscalización.

“Estamos aquí para servir con honestidad y proteger a los ciudadanos, no para aprovecharnos del cargo. Invito a toda la población a seguir denunciando cualquier acto indebido, les garantizo que cada reporte se atenderá con total seriedad y confidencialidad”, expresó el alcalde de Tulúm a través de un video publicado en redes sociales.

Diego Castañón manifestó que en el municipio de Tulum continuará la política de cero tolerancia ante los actos de corrupción e invita a los ciudadanos a que denuncien cualquier anormalidad y se acerquen a las autoridades.

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