Cancún extiende programa de regularización del Predial 2026; conoce los descuentos

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Pago del predial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El ayuntamiento de Benito Juárez en Quintana Roo anunció que se extiende el plazo de descuentos en adeudos del impuesto predial, por lo que los habitantes de Cancún contarán con un par de meses para cumplir con sus obligaciones fiscales. A continuación te decimos cuál es la nueva fecha límite y los ahorros que se están ofreciendo.

Descuentos en adeudos del predial en Cancún

Hasta el 30 de septiembre de este año se estarán ofreciendo descuentos en adeudos del predial para los habitantes del municipio de Benito Juárez. La medidas busca que los contribuyentes se pongan al corriente sin afectar la economía familiar.

Estos son los descuentos que se estarán ofreciendo hasta finales del próximo mes en Cancún:

100% de descuento en multas

50% de descuento en recargos

Paga únicamente los últimos 5 años

Los interesados en recibir el descuento pueden acudir a la Dirección de Ingresos en el Palacio Municipal, en el horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.

Programa para regularizar construcciones en Cancún

Además de los descuentos en adeudos del predial, en Cancún está vigente el Programa de Regularización De Construcciones, para poner en regla casas o comercios.

El programa estará disponible hasta el próximo mes de septiembre. Estos son los beneficios disponibles

Cero multas por construir sin licencia

Facilidades administrativas para un trámite más sencillo

Acompañamiento técnico para casa habitación

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