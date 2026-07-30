Video de Memo Ochoa con danzantes de Xcaret revive caso de acoso sexual en Quintana Roo
De manera indirecta, el exportero Guillermo Ochoa revivió un caso de acoso sexual en Quintana Roo. En redes sociales compartió un video junto a un grupo de danzantes de Xcaret, sin saber que uno de ellos tiene una denuncia en su contra por acosar a una mujer.
Memo Ochoa revive caso de acoso sexual en Xcaret
Después de su participación en el pasado Mundial, Memo Ochoa pasó unos días vacacionando en Quintana Roo y aprovechó el viaje para practicar el tradicional juego de pelota maya junto a un grupo de danzantes, en Xcaret. El video de este encuentro se compartió en redes sociales y rápidamente se volvió tendencia.
En el video, que compartió el exjugador del América, aparece Abraham Ulises “N”, danzante del grupo Xipe Totek a quien denunciaron ante la Fiscalía de Quintana Roo por presunto acoso sexual. La denuncia se presentó el año pasado y el agresor continúa libre.
Extrabajadora del Parque Xcaret denuncia acoso sexual por parte de un danzante
La semana pasada, Paulina Chávez alzó la voz en redes sociales para exigir justicia en contra de Abraham Ulises “N”, quién la acosó sexualmente el año pasado, cuando ambos trabajaban en el Parque Xcaret. Ella era entrenadora de animales y él danzante.
De acuerdo con su denuncia, durante varios meses fue víctima de intimidaciones y hostigamiento por parte de Abraham “N”. Todo escaló una noche cuando bajaron de un transporte de colaboradores y él la siguió hasta su coche.
“Por miedo y nervios acepté acercarlo a su domicilio, pero nunca pensé en lo peor y durante ese trayecto intentó sobrepasar mis límites y se negó a bajar de mi vehículo a pesar de que se lo pedí en múltiples ocasiones, yo temblaba de miedo”.
Luego de la agresión, Paulina presentó una denuncia en recursos humanos del Parque Xcaret e inició un procedimiento legal ante la Fiscalía General del Estado.
Aunque se presentaron evidencias y testimonios ante la Fiscalía, el caso sigue sin avances y el presunto agresor está en libertad. El Parque Xcaret y el grupo Xipe Totek se deslindaron del caso, asegurando que el presunto acosador ya no trabajaba con ellos. El video de Ochoa demuestra lo contrario.
Víctima reacciona al video de Memo Ochoa en Xcaret
Luego de que se viralizara el video de Memo Ochoa jugando pelota maya, Paulina Chávez se pronunció una vez más sobre el caso y le pidió a las autoridades que utilicen el material como prueba en contra de su agresor.
“La presencia de Guillermo Ochoa en Xcaret acaba de aportar un elemento relevante para la investigación de mi denuncia por acoso sexual contra Ulises. Al encontrarse actualmente en las instalaciones del parque y compartir evidencia de ello, se confirma que mi presunto agresor continúa desempeñando actividades laborales”, publicó en redes sociales.
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