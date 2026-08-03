Usuarios de redes exigen investigación por presunto maltrato a crías de tortugas en Playa del Carmen

GENERANDO AUDIO...

Crías de tortuga fueron maltratadas por adolescentes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un video difundido en redes sociales generó reclamos de usuarios que piden investigar un caso de presunto maltrato a crías de tortuga registrado en las inmediaciones de Playa del Carmen, Quintana Roo. En las imágenes se observa a varios jóvenes manipulando ejemplares recién nacidos y colocándolos dentro de una hielera.

El material, que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, muestra a los jóvenes aparentemente intentando ocultar sus rostros mientras graban la situación. En el video, que inicialmente no cuenta con audio, se observa a las personas interactuar con las crías de tortugas, una especie protegida en México.

😡‼️INDIGNANTE‼️ DENUNCIAN A JÓVENES POR MALTRATO A CRÍAS DE TORTUGA EN PLAYA DEL CARMEN; LAS METIERON A UNA HIELERA Y LES DIERON ALCOHOL 🐢🧊⚠️



👉 Un video difundido en redes sociales muestra a varios jóvenes presuntamente maltratando crías de tortuga recién nacidas cerca de… pic.twitter.com/wkjbRlbvCB — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 2, 2026

Posteriormente, en una parte de la grabación, se escucha a uno de los jóvenes decir al respecto de una de las crías colocada en la hielera: “es agua fría”, comentario que usuarios interpretaron como una advertencia sobre las condiciones a las que estaba siendo expuesto el animal.

Además, internautas señalaron que las crías de tortuga presuntamente habrían sido puestas en contacto con bebidas alcohólicas, situación que incrementó las críticas y solicitudes para que las autoridades revisen el caso.

Redes sociales piden investigar presunto maltrato a tortugas en Playa del Carmen

Tras la difusión del video, como en la cuenta de redes sociales de X, Qué Poca Madre, usuarios de redes sociales solicitaron la intervención de autoridades ambientales y de protección animal para determinar qué ocurrió, identificar a los involucrados y establecer si existió alguna conducta sancionable.

Las críticas se concentraron en que las crías de tortuga marina forman parte de especies protegidas debido a las amenazas que enfrentan durante su ciclo de vida, entre ellas la pérdida de hábitat, contaminación, captura ilegal y actividades humanas que pueden afectar su supervivencia.

Durante la temporada de anidación, diversas playas del Caribe mexicano cuentan con programas de protección y vigilancia para resguardar los nidos y facilitar el nacimiento de las tortugas. En este proceso, la manipulación de los ejemplares puede representar un riesgo para los animales.

Tortugas marinas cuentan con protección legal en México

Las tortugas marinas en México están consideradas especies protegidas, por lo que existen disposiciones legales que regulan su manejo, conservación y protección. Las autoridades ambientales pueden investigar posibles afectaciones contra estos ejemplares cuando existen denuncias o evidencia de alguna conducta irregular.

Hasta el momento de la difusión del video, no se había informado públicamente sobre una denuncia formal o una sanción relacionada con este caso específico. Tampoco se había confirmado oficialmente la identidad de los jóvenes que aparecen en la grabación ni el estado de las crías involucradas.

Especialistas y organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna marina han señalado en distintas ocasiones que las tortugas recién nacidas deben mantenerse alejadas de la interacción humana innecesaria, pues requieren condiciones específicas para aumentar sus posibilidades de llegar al mar y sobrevivir.

El caso continúa generando comentarios en redes sociales, donde ciudadanos solicitan que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidad por presunto maltrato a crías de tortuga en Quintana Roo.

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