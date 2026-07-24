Sargazo provoca mortandad masiva de peces en Quintana Roo

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La descomposición del sargazo acumulado en las costas de Quintana Roo provocó una nueva mortandad masiva de peces durante esta semana en Bahía Petempich, al norte de Puerto Morelos.

El fenómeno ocurre cuando grandes cantidades de esta alga permanecen estancadas, se descomponen y reducen el nivel de oxígeno en el agua. Especialistas de la UNAM han documentado casos similares en el Caribe Mexicano desde 2018.

Sargazo acumulado reduce el oxígeno en Bahía Petempich

Rosa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que estos eventos suelen registrarse en zonas donde existe mucho sargazo en descomposición y el movimiento del agua es limitado.

“Es un evento asociado al sargazo que generalmente ocurre en zonas en donde queda mucho sargazo en descomposición. Cuando hay calmas, el agua no se mueve, entonces baja mucho el oxígeno”, señaló la especialista.

Añadió que los peces que se desplazan en grupos grandes pueden llegar a estas áreas, desorientarse y morir debido a la falta de oxígeno.

La mortandad se presentó en Bahía Petempich, una zona caracterizada por la tranquilidad de sus aguas y por el difícil acceso a sus playas, debido a la presencia de hoteles y viviendas particulares.

En este punto, el sargazo acumulado, compactado y en estado de descomposición, alcanza más de un metro de profundidad.

UNAM registra mortandad de peces desde 2018

La investigadora indicó que este tipo de fenómeno se ha registrado desde 2018 en el Caribe Mexicano, aunque no ocurre en todas las costas.

Para que se presente, deben existir condiciones específicas, como bahías donde el agua permanece estancada y el sargazo se acumula durante largos periodos.

Los ejemplares muertos pertenecen al género aríngula y se observan en grandes cantidades. Sin embargo, otras especies también podrían haber resultado afectadas por la reducción de oxígeno en el mar.

Puerto Morelos señala que se trata de un fenómeno natural

El Ayuntamiento de Puerto Morelos informó mediante un comunicado que la mortandad de peces es un hecho natural y que no ocurre únicamente en el municipio, sino también en diferentes zonas costeras.

Aunque el fenómeno se ha presentado en años anteriores, en esta ocasión se observó una mayor cantidad de ejemplares muertos.

Especialistas también relacionan el aumento de estos eventos con los efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas marinos.

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