Sargazo amenaza la temporada alta del Caribe mexicano; prevén más de 119 mil toneladas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Las playas del Caribe mexicano enfrentan una de las mayores llegadas de sargazo registradas en los últimos años. Mientras extensas franjas de arena en destinos como Tulum, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen permanecen cubiertas por la macroalga, autoridades locales, prestadores de servicios turísticos, turistas e investigadores advierten sobre las consecuencias que su presencia tiene para el turismo, el medio ambiente y las comunidades costeras.

Las proyecciones de autoridades ambientales indican que durante 2026 podrían arribar a las costas de Quintana Roo alrededor de 119 mil toneladas de sargazo, una cifra superior al récord de 96 mil toneladas registrado el año anterior.

Es decir, que las 119 mil toneladas representarían alrededor de dos terceras partes del volumen de un Estadio Azteca, ya que uno podría albergar hasta 181 mil 800 toneladas, de acuerdo con la Semarnat.

Otra manera de verlo sería que las 119 mil toneladas de sargazo que podrían llegar este año a Quintana Roo equivaldrían al peso de casi 4 mil tráileres de carga completamente llenos o de cerca de 20 mil elefantes africanos adultos. Eso sería sabiendo que un tráiler de carga pesado puede transportar unas 30 toneladas y un elefante africano adulto pesa alrededor de 6.

Foto: Reuters

Una temporada de sargazo cada vez más prolongada

En Tulum, donde las playas muestran extensas acumulaciones de la macroalga, el regidor Eugenio Barbachano aseguró que el fenómeno se ha intensificado con el paso de los años.

“Aquí está, lo pueden ver. Por supuesto que nos afecta. Es una macroalga que ha aumentado año con año y estas llegadas ahora son tan severas, tan masivas y tan prolongadas. “Lo que antes era una temporada de sargazo de dos o tres meses se ha convertido en un periodo intenso que dura hasta ocho o nueve meses al año, con millones y millones, incluso miles de millones de toneladas de sargazo llegando a la costa y cambiando el color del mar. El impacto ha sido muy serio”, explicó.

Foto: Reuters

Según dijo, la presencia constante del sargazo ha coincidido con una reducción en los periodos de mayor afluencia turística.

“La caída del turismo es extremadamente seria. Tulum solía ser un destino que prácticamente no tenía temporada baja y ahora la temporada alta ni siquiera dura dos meses. Durante nueve o 10 meses al año estamos en temporada baja o media, y la temporada baja no es simplemente baja, es crítica”, compartió.

A lo largo de distintos puntos de la Riviera Maya, cuadrillas de trabajadores realizan labores de limpieza para retirar las grandes cantidades de sargazo acumuladas en la costa.

Foto: Reuters

Millones de toneladas flotan en el Atlántico

El investigador Brian Lapointe, profesor de investigación del Harbor Branch Oceanographic Institute de la Florida Atlantic University, señaló que los monitoreos satelitales muestran una acumulación sin precedentes de esta macroalga en el Atlántico.

“El informe satelital más reciente de la Universidad del Sur de Florida mostró un total de 33.6 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico Norte y la mayor parte de esa cantidad se encuentra en el Atlántico tropical occidental”, argumentó. De acuerdo con el especialista, la información reportada desde México apunta a que este año podría marcar un nuevo récord en el arribo de sargazo a las costas del Caribe.

“Con base en lo que se está observando en México, estoy escuchando que este podría ser un año récord en llegadas de sargazo”, aseguró.

La información disponible también señala que temperaturas más elevadas, nutrientes y periodos prolongados de radiación solar favorecen el crecimiento de estas masas flotantes de algas.

Foto: Reuters

El impacto alcanza al turismo

Para quienes dependen directamente de la actividad turística, la presencia de sargazo afecta una de las principales características que promociona el estado. Carlos Solís, prestador de servicios turísticos, afirmó que la afectación alcanza múltiples actividades relacionadas con la playa.

“Quintana Roo es un estado que vende playas, mar azul y actividades acuáticas, así que sin duda ninguno de nuestros visitantes quiere sargazo. Afecta todo. No puedes estar en la playa, no puedes leer un libro, no puedes descansar. El sargazo desprende gases y eso es muy incómodo”, comentó.

La llegada de turistas a la región continúa, aunque algunos visitantes reconocen haber tenido preocupaciones antes de viajar. La turista sueca Wendy relató que al observar fotografías de playas afectadas por el sargazo llegó a cuestionar su decisión de vacacionar en la zona.

Foto: Reuters

“Realmente me decepcionó un poco cuando me di cuenta de que podía haber mucho sargazo. Vi fotografías de Tulum y Playa del Carmen y pensé: ‘quizá me equivoqué al elegir estas vacaciones’. Pero estoy bien con esto. En realidad, esto es como Suecia”, afirmó.

Por su parte, la turista estadounidense Kerri Ferderer, procedente de Nebraska, consideró que el problema parece agravarse cada año. “Siento que intentan mantenerse al día con esto, pero no lo sé. Cada año siento que empeora y empeora”.

Sin embargo, otros visitantes señalaron que la región mantiene atractivos más allá de las playas.

“Definitivamente volvería. Probablemente en invierno o más durante la temporada alta. Creo que este sigue siendo un lugar realmente hermoso si te interesa más la selva y la naturaleza de la zona de la Riviera Maya. Pero las playas no fueron la razón principal de mis vacaciones en esta época del año”, comentó Vivian, turista estadounidense originaria de Texas.

Foto: Reuters

Las preocupaciones ambientales y de salud

Los investigadores también alertan sobre los efectos que genera la descomposición del sargazo una vez que llega a tierra. Brian Lapointe explicó que después de permanecer entre 24 y 48 horas en la costa, las masas de algas comienzan a degradarse.

“Está teniendo impactos muy serios en el ambiente costero. Cuando llega en grandes cantidades, después de 24 a 48 horas comienza a descomponerse y puede liberar gas sulfuro de hidrógeno tóxico, lo que representa una preocupación para la salud. También puede liberar metales pesados en la arena de las playas, como arsénico”.

La información disponible indica además que los científicos han advertido sobre efectos en la biodiversidad marina debido a la reducción de luz para la vegetación submarina, así como la posibilidad de que metales pesados lleguen a la arena.

Foto: Reuters

La necesidad de una estrategia regional

Ante la magnitud del fenómeno, especialistas consideran que las acciones locales no son suficientes para contener el problema.

Lapointe sostuvo que la respuesta debe involucrar a toda la región del Caribe y combinar información satelital con medidas preventivas mar adentro.

“Este es un problema oceánico regional que ha sido manejado principalmente mediante sistemas nacionales y locales de playa, particularmente por hoteles, ciudades, bahías o propietarios costeros. “Pero científicamente, para realmente mitigar los impactos, estamos diciendo que toda la región del Caribe necesita una capa operativa mar adentro que conecte observaciones satelitales y pronósticos de modelación con intervenciones selectivas antes de que el sargazo llegue a la playa”, dijo.

Foto: Reuters

Mientras continúan las labores de recolección, investigadores también exploran alternativas para aprovechar la biomasa retirada de las costas.

El investigador Brian Barnes, de la Universidad del Sur de Florida, explicó que existen proyectos para convertir el sargazo en materiales de construcción, productos farmacéuticos, cosméticos, biocombustibles y biofertilizantes.

“Ha habido mucho esfuerzo para valorizar el sargazo, es decir, intentar convertirlo en algo útil. Van desde materiales de construcción, como fabricar ladrillos, hasta productos farmacéuticos y cosméticos de alta gama. También se ha trabajado para transformarlo en biocombustibles o biofertilizantes. Todo depende de qué tan rápido se pueda llegar al sargazo. A medida que comienza a descomponerse, su valor es cada vez menor”, recordó.

Foto: Reuters

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.