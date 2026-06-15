Caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo: ubicaciones del 15 al 19 de junio de 2026
Esta semana, del 15 al 19 de junio, continúan ofreciendo servicio las caravanas móviles de “Salud para Tod@s” en el estado de Quintana Roo, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten.
Durante estos días, las caravanas se ubicarán en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Othón P. Blanco
Ubicación de las caravanas de “Salud para Tod@s” del 15 al 19 de junio
Las caravanas de“Salud para Tod@s” estarán disponibles durante esta semana en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Othón P. Blanco; el horario de atención es a partir de las 7:00 horas.
Felipe Carrillo Puerto
- Petcacab, en el domo de la comunidad
Lázaro Cárdenas
- Ignacio Zaragoza, en el domo de la comunidad
Puerto Morelos
- Joaquín Zetina Gazca, en el domo de la comunidad
Othón P. Blanco
- Sabidos, en el domo de la comunidad
Requisitos para recibir el servicio de “Salud para Tod@s”
En las caravanas de salud no hay restricción de edad, por lo que se puede acudir con toda la familia. Los únicos requisitos que se piden son una copia de la credencial del INE y de la CURP.
¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?
Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios, como:
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografías
- Rayos X (tórax)
- Electrocardiograma
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
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