Renuncia director del SAT de Quintana Roo tras aparecer en juego de las finales de la NBA en Nueva York

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Héctor Contreras Mercader en las finales de la NBA. Foto: AFP

Héctor Contreras Mercader, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo, presentó su renuncia luego de la polémica por haber asistido al juego 3 de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

Exhiben a director del SAT en Quintana Roo en un juego de las finales de la NBA

El pasado 10 de junio, el director del SAT de Quintana Roo asistió al juego 3 de las finales de la NBA, disputado en el Madison Square Garden de Nueva York. Para su mala fortuna eligió el peor lugar para pasar desapercibido: en la zona VIP del recinto, justo enfrente del presidente Donald Trump.

Como es tradición en los deportes estadounidenses, antes de que comience el partido, los asistentes se levantan de sus asientos para entonar el Himno Nacional. Durante este acto protocolario, las cámaras de la prensa se enfocaron en la presencia de Trump, y de manera indirecta, en el funcionario mexicano.

En las imágenes se observa al presidente de pie, acompañado de su nieta, el dueño de los Knicks y otros funcionarios de gobierno. Enfrente del palco, un poco más abajo, se alcanza a ver a Héctor Contreras acompañado de un joven, ambos escuchando respetuosamente el himno.

De acuerdo con medios especializados, un boleto en la zona donde cacharon al director del SAT de Quintana Roo tiene un precio estimado de 20 mil dólares (aproximadamente 344 mil pesos), aunque también se llegan a vender en 40 mil dólares (688 mil pesos).

Renuncia a su cargo el director del SAT de Quintana Roo

Luego de la polémica generada en redes sociales, el SAT de Quintana Roo publicó una carta firmada por Héctor Contreras, en la que el funcionario presenta su renuncia al cargo para “no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”.

El funcionario aclaró que su presencia en las finales de la NBA “fue en el ámbito estrictamente personal”, aunque no menciona nada sobre cómo costeó el viaje y las entradas al juego con su salario de servidor público.

El SAT de Quintana Roo también informó que Marcela Ramos, directora de recaudación del municipio de Benito Juárez, fue nombrada como encargada de despacho de la dirección general hasta que se nombre a otra persona como titular.

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