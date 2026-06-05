Profepa clausura Dolphinaris Cancún tras denuncias por malas condiciones de delfines

| 13:56 | J.L. Márquez | Uno TV
Los delfines estaban en malas condiciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente el recinto Dolphinaris Cancún, en Quintana Roo, debido a las malas condiciones en las que se encontraban los delfines. 

Clausuran temporalmente el Dolphinaris Cancún

Mediante un comunicado, la Profepa informó que el Dolphinaris Cancún alberga 9 delfines, 2 hembras y 7 machos; todos ellos presentaban enfermedades, algunas de ellas de gravedad. Debido a su mal estado y avanzada edad, no es posible trasladarlos a otro sitio para su cuidado.

Derivado de esto, las autoridades ambientales optaron por clausurar temporalmente el delfinario y ordenaron la implementación de medidas para garantizar la mejoría de su salud y bienestar.

La Profepa dará seguimiento continuo al caso para verificar que se cumplan estas medidas. Actualmente, los delfines del Dolphinaris Cancún son monitoreados diariamente por veterinarios y cada mes se realizarán estudios de laboratorio. 

También se contará con la ayuda de especialistas externos con experiencia en medicina de mamíferos marinos y bienestar, quienes recomendaron no moverlos debido a sus condiciones de salud. 

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Sargazo invade Playa del Carmen; la arena blanca desaparece bajo el alga marina

Quintana Roo

Sargazo invade Playa del Carmen; la arena blanca desaparece bajo el alga marina

Ubicación de las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 1 al 5 de junio

Quintana Roo

Ubicación de las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 1 al 5 de junio

VIDEO: cocodrilo desata pánico en Cozumel durante competencia infantil

Quintana Roo

VIDEO: cocodrilo desata pánico en Cozumel durante competencia infantil

Semáforo rojo en Quintana Roo por sargazo; 65 playas afectadas

Quintana Roo

Semáforo rojo en Quintana Roo por sargazo; 65 playas afectadas

Etiquetas: , , ,