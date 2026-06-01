Sargazo invade Playa del Carmen; la arena blanca desaparece bajo el alga marina

GENERANDO AUDIO...

Sargazo en Playa del Carmen cubrió amplios tramos de costa. Foto: Cuartoscuro

Las playas de Playa del Carmen, en Quintana Roo, amanecieron esta semana cubiertas por extensas acumulaciones de sargazo, una situación que provocó que en varios puntos la tradicional arena blanca quedara completamente oculta bajo la macroalga. El fenómeno ocurre mientras decenas de playas del estado permanecen en semáforo rojo por el incremento en el arribo de esta vegetación marina al Caribe mexicano.

¡Grandes cantidades de sargazo cubren completamente esta playa en Playa del Carmen! 🌊🏖️ #Sargazo #Playa pic.twitter.com/nSo6UGaj8d — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 1, 2026

Fotografías y videos compartidos en redes sociales desde el fin de semana muestran largas franjas de costa cubiertas por sargazo. Las imágenes dejan ver una capa continua de alga tanto en la orilla como mar adentro, modificando temporalmente el paisaje característico de uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Sargazo cubre la costa de Playa del Carmen

Las grabaciones difundidas por usuarios muestran que la acumulación de sargazo en Playa del Carmen alcanzó niveles visibles a lo largo de distintos tramos de playa. En algunas zonas, la cantidad de alga es tal que resulta complicado distinguir la arena, mientras que en otras forma extensos bancos flotantes cerca de la costa.

La presencia de sargazo se ha convertido en una situación recurrente en Quintana Roo durante los últimos años, especialmente entre primavera y verano, cuando las corrientes marinas favorecen el desplazamiento de grandes cantidades de esta macroalga hacia las costas del Caribe.

Aunque el fenómeno es natural, su magnitud representa un desafío constante para municipios turísticos y prestadores de servicios que buscan mantener en condiciones óptimas las playas.

Trabajadores del sector turístico intensifican labores de limpieza

Ante el aumento en el recale de sargazo, trabajadores dedicados a actividades turísticas y personal encargado del mantenimiento de playas realizan jornadas permanentes para retirar la macroalga acumulada en la franja costera.

Estas labores buscan reducir el impacto visual y operativo que genera la llegada masiva del alga, especialmente en destinos donde el turismo representa una de las principales actividades económicas.

Sin embargo, la velocidad con la que continúa llegando el sargazo a algunas zonas complica los trabajos de limpieza, obligando a redoblar esfuerzos para mantener libres ciertos espacios de playa.

Quintana Roo registra 65 playas en semáforo rojo

De acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Sargazo, actualmente 65 de las 140 playas supervisadas en Quintana Roo presentan acumulaciones importantes de esta macroalga, por lo que permanecen en semáforo rojo.

Los puntos con mayores afectaciones se localizan en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, donde el arribo de sargazo ha sido constante durante las últimas semanas.

El monitoreo de las condiciones costeras permite identificar las zonas con mayor presencia del alga y coordinar acciones de limpieza y contención para reducir su impacto.

Mientras continúan las labores para retirar el sargazo, las imágenes registradas en Playa del Carmen reflejan la magnitud de un fenómeno que año con año vuelve a colocar a Quintana Roo entre las regiones más afectadas por el recale masivo de esta macroalga.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.