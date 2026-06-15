¿Cómo tramitar la e.firma por primera vez en Quintana Roo?
Si vives en Quintana Roo y tienes planeado obtener la e.firma por primera vez, es importante que conozcas cómo realizar el trámite y los documentos que necesitas presentar ante el Servició de Administración Voluntaria (SAT).
¿Qué es la e.firma?
De acuerdo con la página del SAT, la e.firma sirve “para realizar trámites y utilizar los servicios en el Portal del SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada”; la e.firma es única y contiene los datos del firmante; además, “es un archivo seguro y cifrado con vigencia de cuatro años”.
Requisitos para tramitar la e.firma en Quintana Roo
- Registrar una cita en la página del SAT
- Unidad de memoria extraíble (USB)
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio (sólo en caso de que tu identificación oficial no contenga tu domicilio)
Cómo obtener la e.firma, paso a paso
- Acude a tu cita con los requisitos señalados. Durante la cita se tomarán tus datos de identidad, consistentes en: huellas dactilares, fotografía de frente, fotografía del iris, firma y digitalización de los documentos originales
- Proporciona la información que solicite el asesor
- Verifica que la información sea correcta
- Recibe el acuse del trámite
Puntos a tomar en cuenta al momento de realizar el trámite
Para las personas interesadas en tramitar su e.firma por primera vez, el SAT tiene una serie de puntos a tomar en cuenta y recomendaciones:
- La e.firma tiene vigencia de cuatro años. Se puede renovar en línea antes de que cumpla su vigencia
- La e.firma genera las mismas obligaciones que la firma autógrafa
- Cuida los archivos de tu e.firma en un lugar seguro y no olvides que la contraseña de tu llave privada es confidencial
- El trámite a través de SAT ID es para personas físicas mayores de edad y de nacionalidad mexicana
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