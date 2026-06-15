¿Cómo tramitar la e.firma por primera vez en Quintana Roo?

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Tramite de la e.firma en el SAT. Foto: Cuartoscuro

Si vives en Quintana Roo y tienes planeado obtener la e.firma por primera vez, es importante que conozcas cómo realizar el trámite y los documentos que necesitas presentar ante el Servició de Administración Voluntaria (SAT).

¿Qué es la e.firma?

De acuerdo con la página del SAT, la e.firma sirve “para realizar trámites y utilizar los servicios en el Portal del SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada”; la e.firma es única y contiene los datos del firmante; además, “es un archivo seguro y cifrado con vigencia de cuatro años”.

Requisitos para tramitar la e.firma en Quintana Roo

Registrar una cita en la página del SAT

Unidad de memoria extraíble (USB)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (sólo en caso de que tu identificación oficial no contenga tu domicilio)

Cómo obtener la e.firma, paso a paso

Acude a tu cita con los requisitos señalados. Durante la cita se tomarán tus datos de identidad, consistentes en: huellas dactilares, fotografía de frente, fotografía del iris, firma y digitalización de los documentos originales

Proporciona la información que solicite el asesor

Verifica que la información sea correcta

Recibe el acuse del trámite

Puntos a tomar en cuenta al momento de realizar el trámite

Para las personas interesadas en tramitar su e.firma por primera vez, el SAT tiene una serie de puntos a tomar en cuenta y recomendaciones:

La e.firma tiene vigencia de cuatro años. Se puede renovar en línea antes de que cumpla su vigencia

La e.firma genera las mismas obligaciones que la firma autógrafa

Cuida los archivos de tu e.firma en un lugar seguro y no olvides que la contraseña de tu llave privada es confidencial

El trámite a través de SAT ID es para personas físicas mayores de edad y de nacionalidad mexicana

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