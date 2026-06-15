¿Cómo tramitar la e.firma por primera vez en Quintana Roo?

| 12:32 | J.L. Márquez | Uno TV
e.firma Quintana Roo
Tramite de la e.firma en el SAT. Foto: Cuartoscuro

Si vives en Quintana Roo y tienes planeado obtener la e.firma por primera vez, es importante que conozcas cómo realizar el trámite y los documentos que necesitas presentar ante el Servició de Administración Voluntaria (SAT).

¿Qué es la e.firma?

De acuerdo con la página del SAT, la e.firma sirve “para realizar trámites y utilizar los servicios en el Portal del SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada”; la e.firma es única y contiene los datos del firmante; además, “es un archivo seguro y cifrado con vigencia de cuatro años”.

Requisitos para tramitar la e.firma en Quintana Roo

  • Registrar una cita en la página del SAT
  • Unidad de memoria extraíble (USB)
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio (sólo en caso de que tu identificación oficial no contenga tu domicilio)

Cómo obtener la e.firma, paso a paso

  • Acude a tu cita con los requisitos señalados. Durante la cita se tomarán tus datos de identidad, consistentes en: huellas dactilares, fotografía de frente, fotografía del iris, firma y digitalización de los documentos originales
  • Proporciona la información que solicite el asesor
  • Verifica que la información sea correcta
  • Recibe el acuse del trámite

Puntos a tomar en cuenta al momento de realizar el trámite

Para las personas interesadas en tramitar su e.firma por primera vez, el SAT tiene una serie de puntos a tomar en cuenta y recomendaciones: 

  • La e.firma tiene vigencia de cuatro años. Se puede renovar en línea antes de que cumpla su vigencia
  • La e.firma genera las mismas obligaciones que la firma autógrafa
  • Cuida los archivos de tu e.firma en un lugar seguro y no olvides que la contraseña de tu llave privada es confidencial
  • El trámite a través de SAT ID es para personas físicas mayores de edad y de nacionalidad mexicana

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