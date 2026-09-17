Trasladó a madre e hija de Cancún a CDMX y terminó detenido: el caso de Iván Mondragón

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Detuvieron a Iván Mondragón. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Iván Mondragón Meza fue detenido después de ayudar a escapar a una madre y su hija de Quintana Roo. Familiares señalan que él no sabía sobre el pleito por la custodia de la pequeña y es injusta la acusación de sustracción de una menor que hay en su contra.

Detienen a Iván Mondragón Meza por el delito de desaparición forzada

A mediados del pasado mes de agosto, la Comisión de Búsqueda Quintana Roo publicó una ficha de búsqueda para localizar a Fátima Aldana Gil, de 35 años, y a su hija Emma Solis Aldana, de apenas 3 años, vistas por última vez en Cancún.

Casi un mes después, el 10 de septiembre, detuvieron en la CDMX a Iván Mondragón Meza por estar involucrado en el caso; posteriormente, lo trasladaron a la Fiscalía de Quintana Roo. Las autoridades lo acusaron del delito de desaparición forzada.

La esposa del detenido publicó un video en redes sociales en el que asegura que su marido es inocente. Del 14 al 16 de agosto Iván organizó un “road trip” de la CDMX a Cancún, ida y vuelta; un amigo de la universidad se puso en contacto para pedirle que llevara a su hermana, Fátima Aldana, a la capital del país y él aceptó.

En ningún momento supo que existía un pleito legal entre Fátima y su esposo por la custodia de la pequeña Emma, ni de que había una restricción para que la menor saliera.

Fátima Aldana asegura que Iván es inocente y pide que lo liberen

Durante la audiencia realizada en la ciudad de Cancún, se presentó un video en el que Fátima Aldana Gil, acompañada de su hija, explica que ella tomó la decisión de escapar de su casa por la situación de violencia en la que vive y reiteró que Iván Mondragón es inocente.

“Lo hice por miedo, por todas las amenazas de mi pareja; por toda la violencia que vivimos mi bebé y yo a manos de mi pareja. Quiero que sepan que Iván no sabía nada (…) todo lo hice yo, él es inocente”, expresó Fátima

Las autoridades levantaron los cargos por desaparición forzada y aseguraron que sería liberado, pero poco tiempo después fue trasladado al Centro Penitenciario de Cancún y se levantó una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de sustracción de un menor.

La familia pide justicia para Iván, y que sea liberado. También piden ayuda de la población y los medios de comunicación para que el caso sea difundido y llegue a más personas.

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