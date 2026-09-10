Las vacaciones terminaron, pero el sargazo sigue en las playas del Caribe mexicano

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La marea café no da tregua en las playas del Caribe mexicano. Aunque la afluencia de visitantes bajó, el trabajo de hoteleros, comerciantes y autoridades no para: maquinaria, mallas en el agua y buques en mar intentan contener la llegada del sargazo.

Los turistas que quedan reconocen el esfuerzo por mantener las áreas disfrutables.

“He visto buques de esos que sacan, grandes barcos que sacan, y aquí vimos como carros de volteo con grúas para subirlo”

Pedro Reyes / turista

“Es lo que hemos estado viendo, hay nuevas iniciativas para contener el sargazo y que no llegue tanto, porque anteriormente ya había ido a otra playa y se ven todas las montañas, y aquí sí se ve que están limpiando cada ratito, eso es como que algo que podemos notar aquí”

Mariela / turista

En lo que va de 2026, la Secretaría de Marina reporta más de 123 mil toneladas de sargazo recolectadas en Quintana Roo, superando todo lo registrado el año anterior.

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