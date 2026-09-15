Morena elige a Eugenio Segura Vázquez como su coordinador estatal en Quintana Roo

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Foto: PartidoMorenaMx

Eugenio Segura Vázquez fue elegido como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo, en una ceremonia encabezada por Ariadna Montiel.

El senador con licencia cuenta con experiencia dentro de la administración pública estatal y municipal, además de trayectoria en el sector financiero y formación académica en Economía y Derecho Financiero.

Presentamos a @GinoSeguraV, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo. pic.twitter.com/Dq0fdQoe21 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

Eugenio Segura agradeció a la dirigencia nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones por el desarrollo del proceso, que calificó como “transparente y honesto”.

Tras ser elegido como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, “Gino” Segura aseguró que los habitantes del estado pueden contar con él para defender al movimiento y a la patria.

“Cuenten conmigo para defender a nuestra patria con fuerza y valentía y siempre de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… Cuenten conmigo para coordinar los esfuerzos en defensa de nuestro movimiento y en defensa de nuestra patria en el estado más hermoso de nuestro país”, afirmó.

El morenista también reconoció el trabajo de sus compañeros aspirantes a la coordinación y destacó que, al igual que él, recorrieron los 11 municipios de Quintana Roo durante el proceso interno.

“Quiero agradecer este espacio para agradecer a mis compañeras y compañeros aspirantes a esta coordinación que, al igual que yo, también estuvieron recorriendo los 11 municipios de nuestro estado”, señaló.

¿Quién es Eugenio Segura Vázquez?

Segura Vázquez fue secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo entre 2022 y 2024.

Antes de ocupar ese cargo, se desempeñó como subsecretario de Servicios Administrativos en la XVI Legislatura de Quintana Roo y como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

En el ámbito político, es integrante de Morena y actualmente es senador con licencia.

Formación académica de Eugenio Segura

El político quintanarroense es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución en la que concluyó sus estudios en 2021.

También cuenta con un diploma en Derecho Financiero por el ITAM.

Como parte de su preparación académica, realizó estudios en la Universidad Pompeu Fabra, Copenhagen Business School y Harvard University.

También tiene experiencia en el sector financiero

Antes de incorporarse a distintos cargos públicos, Eugenio Segura Vázquez trabajó en el sector privado.

Fue director financiero de Inmobiliaria Segurati y gerente de Crédito, Riesgo y Planeación en Financiera de BC Credit.

Con este perfil, Segura Vázquez asumirá la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo.

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