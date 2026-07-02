Cesan a 2 policías turísticos de Cancún que presuntamente extorsionaban con terminal bancaria

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Foto: Especial

Dos elementos de la Policía Turística de Cancún fueron separados de su cargo al descubrirse, a través de las cámaras corporales, el modo con que extorsionaban a turistas, en el que los encargados de la seguridad hasta usaban terminales bancarias, por si las víctimas no tenían dinero en efectivo.

Ambos elementos, adscritos a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, operaban en la Zona Hotelera de Cancún y ya fueron dados de baja por la dirección de Asuntos Internos.

“A través de la revisión y auditoría aleatoria de las cámaras corporales, se tuvo conocimiento de un video en el que se observa a dos agentes de la policía turística presuntamente realizando una conducta contraria a los principios que rigen nuestra función. Instruí el inicio de una investigación a través de la Dirección de Asuntos Internos, y adicionalmente se determinó la separación del cargo de ambos agentes”

Jaime Padilla / secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito

En los videos proporcionados por la propia Secretaría de Seguridad, se observa que al menos uno de los agentes llevaba una terminal bancaria dentro de una bolsa, que presuntamente era utilizada para realizar un cobro a la tarjeta a las víctimas.

Las imágenes también muestran el momento en que aparentemente se realiza el cargo mediante el equipo móvil. Después, los elementos se retiran a bordo de una patrulla, mientras que los turistas abandonan el lugar caminando en dirección opuesta.

Además, las autoridades informaron que continuarán las investigaciones y que el caso podría ser turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo por el presunto delito de cohecho.

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