Quintana Roo inicia credencialización de la Tarifa Social del transporte MOBI en Chetumal

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Inicia trámite de la Tarjeta MOBI. Foto: FB Mara Lezama

El Gobierno de Quintana Roo dio inicio a la credencialización del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) para que los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de Chetumal reciban una tarifa preferencial y/o gratuitas en la ruta Sian Ka’an–Las Américas.

¿Qué es la tarjeta MOBI?

MOBI es la nueva estrategia del Gobierno del estado para brindar transporte público digno, seguro y accesible a todos los habitantes de Chetumal. Con esta estrategia se espera beneficiar a cerca de 12 mil personas durante la primera etapa.

La tarjeta MOBI será gratuita, se entregará el mismo día del trámite y podrá recargarse desde 10 pesos en establecimientos como OXXO, SIX, Dunosusa y Super Willys, además de permitir consultas de saldo y recargas a través de la aplicación MOBI, disponible para dispositivos Android e iOS.

Requisitos para tramitar la tarjeta MOBI en Quintana Roo

Adultos mayores

60 años en adelante

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Identificación o credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam)

Personas con discapacidad

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Documento oficial expedido por una autoridad competente que acredite una condición permanente de discapacidad

Estudiantes

6 años en adelante

CURP (solo menores de 18 años)

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Constancia de estudios

¿Dónde tramitar la tarjeta MOBI?

Módulos temporales (del 6 al 24 de julio)

Módulo temporal para adultos mayores: DIF, A. López Mateos, Col. Italia, C.P. 77035

Módulo temporal para personas con discapacidad: CRIQ, Av. Insurgentes, C. Guadalupe Victoria, C.P. 77962

Módulos permanentes de atención general (a partir del 6 de julio).

Módulo Permanente Plaza Manatí: Blvd. Bahía 301, Centro, C.P. 77000

Módulo permanente Centro de Operaciones MOBI: Miguel Hidalgo & Álvaro Obregón. P.E. Calles, C.P. 77090

En todos los módulos el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Para más información se puede mandar un mensaje de WhastApp al teléfono 983 185 3403 o en la página https://movilidaddelbienestar.org.mx/

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