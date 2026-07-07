Quintana Roo inicia credencialización de la Tarifa Social del transporte MOBI en Chetumal

| 09:49 | J.L. Márquez | Uno TV
tarjeta MOBI quintana roo
Inicia trámite de la Tarjeta MOBI. Foto: FB Mara Lezama

El Gobierno de Quintana Roo dio inicio a la credencialización del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) para que los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de Chetumal reciban una tarifa preferencial y/o gratuitas en la ruta Sian Ka’an–Las Américas. 

¿Qué es la tarjeta MOBI?

MOBI es la nueva estrategia del Gobierno del estado para brindar transporte público digno, seguro y accesible a todos los habitantes de Chetumal. Con esta estrategia se espera beneficiar a cerca de 12 mil personas durante la primera etapa.

La tarjeta MOBI será gratuita, se entregará el mismo día del trámite y podrá recargarse desde 10 pesos en establecimientos como OXXO, SIX, Dunosusa y Super Willys, además de permitir consultas de saldo y recargas a través de la aplicación MOBI, disponible para dispositivos Android e iOS.

Requisitos para tramitar la tarjeta MOBI en Quintana Roo

Adultos mayores

  • 60 años en adelante
  • INE vigente
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Identificación o credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam)

Personas con discapacidad

  • INE vigente
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Documento oficial expedido por una autoridad competente que acredite una condición permanente de discapacidad

Estudiantes

  • 6 años en adelante
  • CURP (solo menores de 18 años)
  • INE vigente
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Constancia de estudios

¿Dónde tramitar la tarjeta MOBI?

Módulos temporales (del 6 al 24 de julio)

  • Módulo temporal para adultos mayores: DIF, A. López Mateos, Col. Italia, C.P. 77035
  • Módulo temporal para personas con discapacidad: CRIQ, Av. Insurgentes, C. Guadalupe Victoria, C.P. 77962

Módulos permanentes de atención general (a partir del 6 de julio).

  • Módulo Permanente Plaza Manatí: Blvd. Bahía 301, Centro, C.P. 77000
  • Módulo permanente Centro de Operaciones MOBI: Miguel Hidalgo & Álvaro Obregón. P.E. Calles, C.P. 77090 

En todos los módulos el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Para más información se puede mandar un mensaje de WhastApp al teléfono 983 185 3403 o en la página https://movilidaddelbienestar.org.mx/

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