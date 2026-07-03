Hallan 12 kilos de cocaína en una silla de ruedas; el decomiso se vuelve viral

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FOTO: Cuartoscuro

Un decomiso de 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas sorprendió en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. El aseguramiento fue realizado por autoridades federales durante una inspección de seguridad y el caso llamó la atención en redes sociales por la forma en que la droga era transportada.

De acuerdo con la información difundida por autoridades, la cocaína estaba escondida dentro de la estructura metálica de la silla de ruedas, donde fue detectada tras una revisión. Las imágenes del hallazgo comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, elementos de @Defensamx1, en coordinación con @AduanasMx, aseguraron 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia.



Con estas acciones se… pic.twitter.com/rLuCFN4zVk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 3, 2026

Decomiso de cocaína en el Aeropuerto de Cancún

El aseguramiento se realizó como parte de las labores de inspección en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Tras detectar anomalías en la estructura de la silla de ruedas, las autoridades realizaron una revisión más detallada y localizaron los paquetes con la presunta cocaína.

El caso fue documentado por las autoridades participantes en el operativo y difundido posteriormente a través de canales oficiales. El hallazgo destacó por el método utilizado para ocultar la droga dentro del equipo de movilidad.

Así encontraron la droga escondida

Los paquetes estaban ocultos en el interior de la estructura de la silla de ruedas, lo que permitió pasar desapercibido durante el traslado.

Sin embargo, las revisiones de seguridad permitieron detectar las irregularidades y asegurar la droga antes de que continuara su traslado. Las autoridades también realizaron las acciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Hasta el momento, las autoridades informaron que la cocaína se localizó como parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia.