Fraude en Cancún: renta un coche y lo pone a la venta

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Alan Jesús “N” , detenido por estafa en Cancún. Foto: FGE Quintana Roo

En Cancún, Quintana Roo, se presentó una estafa en la que los delincuentes rentan automóviles y los ponen a la venta, fingiendo ser los legítimos dueños. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a una persona implicada en este delito y actualmente se encuentra vinculada a proceso.

Cae estafador en Cancún por rentar un coche y ponerlo a la venta

De acuerdo con un comunicado reciente de la Fiscalía de Quintana Roo, el pasado 23 de julio, Alan Jesús “N” acordó la renta de un Volkswagen Virtus por una semana a cambio de 3 mil 800 pesos. Al término del tiempo acordado, el dueño del vehículo intentó comunicarse con Alan Jesús “N” pero este ignoró sus llamadas y mensajes.

La víctima utilizó el GPS para localizar su coche y lo ubicó en un domicilio de la Supermanzana 237, en Cancún. Al llegar a este sitio fue recibido por una mujer quien dijo haber comprado recientemente el vehículo Volkswagen.

Los trabajos de investigación revelaron que el 24 de julio, un día después de rentar el coche, Alan Jesús “N” contactó a una persona a través de Facebook y acordó la venta del Volkswagen Virtus por un precio de 150 mil pesos. El estafador llevó el coche al domicilio del comprador para concretar la operación.

La Fiscalía aseguró el vehículo para realizar las investigaciones pertinentes. Tiempo después detuvieron a Alan Jesús “N”. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por su probable participación en los delitos de abuso de confianza y fraude.

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