Muere hijo de Succar Kuri en aparatoso accidente en la Zona Hotelera de Cancún

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La noche del viernes, dos personas perdieron la vida tras un fuerte accidente sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 18.5, en la Zona Hotelera de Cancún; uno de ellos fue identificado como Jonathan Succar Pita, hijo del ya fallecido Jean Succar Kuri.

La información que circuló fue el que el conductor de una camioneta Cadillac Escalade negra en la que se trasladaba Jonathan, habría perdido el control debido al exceso de velocidad cuando circulaba rumbo al Aeropuerto de Cancún. La unidad salió de la vía y terminó impactándose con varias palmeras.

Los fallecidos fueron identificados como J. S. P y J. D. R. R., el primero hijo de Jean Succar, quien falleció en prisión el 14 de junio de 2024, cumpliendo una condena de 94 años por pornografía infantil y corrupción de menores.

El reporte movilizó a bomberos, paramédicos, elementos de Tránsito y Policía Turística. Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el conductor y su acompañante ya no contaban con signos vitales; una de las víctimas quedó prensada dentro del vehículo.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el sábado, las víctimas se mantenían en calidad de desconocidos hasta que Jerry Succar, hermano menor de la víctima, publicó en sus redes sociales un mensaje en inglés sobre el deceso de su hermano.

“Mi hermano Jonathan se ha ido (…) no sé cómo será la vida sin ti”, publicó en Facebook.

La camioneta fue retirada con una grúa y quedó a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación que abrió la FGE, que informó a través de un comunicado sobre el inicio de una carpeta de investigación por homicidio culposo para esclarecer los hechos que derivaron en la muerte de los dos hombres.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.