Licencia de conducir en Quintana Roo: pasos para renovarla en línea

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Licencia de conducir. Foto: Cuartoscuro

En el estado de Quintana Roo ya podrás renovar tu licencia de conducir en línea y la entregan en la puerta de tu casa. El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que esta nueva modalidad ya está disponible a través del Portal del Conductor.

Licencia de conducir en Quintana Roo se podrá renovar en línea

A partir de este mes de agosto ya es posible renovar en línea la licencia de conducir A1 para automovilistas y la A2 para motociclistas. Lo único que se necesita es contar con una computadora o teléfono celular, además de cumplir con los requisitos correspondientes.

Las personas que opten por la opción en línea recibirán su nueva licencia directamente en su casa, mediante el servicio de paquetería DHL y podrán dar seguimiento al envío en tiempo real.

Hasta el momento el trámite sólo está disponible para la renovación de licencias A1 y A2. Para realizar la renovación de cualquier otro tipo de licencia o permiso de conducir, será necesario acudir de manera presencial al Módulo de Licencias más cercano.

Requisitos para renovar la licencia de conducir en línea en Quintana Roo

Solicitud de renovación de licencia de conducir en el formato establecido por el Imoveqroo

Licencia de conducir vigente o vencida

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

Pago en línea correspondiente

Cómo renovar la licencia de conducir en línea, paso a paso

Ingresa tu número de licencia y CURP

Elige la vigencia de tu licencia

El sistema validará tu INE o pasaporte vigente

Reliza tu pago

Recibirás la licencia en tu domicilio con DHL

Es importante mencionar que la plataforma en línea no permite aplicar ningún descuento o promoción vigente. Quienes cuenten con algún descuento, como la tarjeta Inapam o las personas con discapacidad, deberán renovar su licencia de forma presencial.

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