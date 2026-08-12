Urgen traslado de delfines de Dolphin Discovery en Cancún

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El exdelfinario Dophin Discovery Ventura Park, ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, nuevamente está en la mira. Nueve delfines que aún permanecen ahí están en situación de salud crítica por lo que activistas exigen su traslado inmediato a corrales marinos.

“Sobre la situación de los nueve delfines que están ahí, en ese reporte se puede ver que varios están en muy mal de salud, incluso algunos de ellos no son aptos para poder transportarse a otro lugar y los otros si se podrían, pero tendrían que tener cuidado”, Jessica González, coordinadora de Empty The Tanks México en Quintana Roo.

Activistas exigen trasladar a los delfines a corrales marinos

Los ambientalistas llevan varios meses pidiendo a las autoridades el traslado de todos los delfines a corrales marinos de la misma empresa Dolphin Discovery localizados en Isla Mujeres o Cozumel.

“Queremos que se transfiera a todos los delfines y que se haga un plan de estudio para transportarlos a un corral marino, debido a que estudios científicos y de doctores veterinarios afirman que es mucho mejor que los delfines estén en corrales marinos que en albercas de concreto como lo están ahora en el Ventura Parks, en el corral se les permite tener la marea del agua”, Jessica González, coordinadora de Empty The Tanks México en Quintana Roo.

Imágenes aéreas obtenidas por Uno TV muestran el abandono del lugar. El agua de las albercas donde habitan los delfines se ve turbia y en el lugar se observa únicamente a dos personas aparentemente encargadas de los delfines.



La Secretaría de Medio Ambiente local dice estar a la espera de que la PROFEPA determine cuándo podría hacerse el traslado.



“La idea es la Procuraduría, dentro de su acta puso ciertas condicionantes, para que se puedan trasladar estos mamíferos, la Procuraduría es la que tiene que decirnos cómo, cuándo y dónde. Se han visto algunos sitios en donde pudieran hacer los traslados, junto con organizaciones no gubernamentales hemos venido trabajando justamente en ver cómo resolver este caso, lo que sí puedo decir es que los delfines no están abandonados”, Óscar Rébora, secretario de medio ambiente de QRoo.



Dolphin Discovery, fue clausurado en octubre de 2025 por la PROFEPA debido a mal manejo de fauna; sin embargo, los delfines no fueron removidos de las albercas de concreto donde se ha reportado su mal estado de salud que va desde cáncer hasta enfermedades gastrointestinales y respiratorias crónicas.

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