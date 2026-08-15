¿Hasta cuándo habrá sargazo? Alga invade Cancún y estiman que siga hasta octubre

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El sargazo es una problema en las playas de caribe mexicano. Foto: Reuters

México se encuentra en una carrera contra el tiempo para contener una llegada histórica de sargazo de olor fétido a lo largo de su costa caribeña, mientras la macroalga marrón inunda las playas del corazón turístico del país.

De acuerdo con datos oficiales publicados esta semana, las autoridades del estado de Quintana Roo —hogar de destinos turísticos clave como Cancún, Playa del Carmen y Tulum— han retirado más de 105 mil toneladas métricas de sargazo en lo que va del año. Esta cifra ya supera el récord histórico del año pasado, que cerró con 92 mil 783 toneladas.

Este volumen recolectado encamina al estado a rebasar por completo las proyecciones iniciales para este 2026, agravando lo que las autoridades describen como una de las peores temporadas de sargazo registradas. Previamente, las estimaciones oficiales preveían el arribo de aproximadamente 119 mil toneladas para todo el año.

¿Por qué está llegando tanto sargazo?

Los científicos explican que estos florecimientos desproporcionados son alimentados por una combinación de corrientes de agua ricas en nutrientes —incluyendo nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes, principalmente de potencias agrícolas como Brasil— combinados con el cambio en las condiciones del océano.

La acumulación de esta alga en las playas ahuyenta a los turistas, ya que al pudrirse libera gas sulfuro de hidrógeno, el cual irrita las vías respiratorias.

Al respecto, Óscar Rébora, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, señaló que la temporada de arribo de sargazo podría prolongarse hasta principios o mediados de octubre, aunque advirtió que los pronósticos aún son inciertos.

Para las cuadrillas de trabajadores encargadas de la limpieza de playas, la recolección de la macroalga se ha convertido en una tarea de tiempo completo. En la última década, el sargazo ha inundado constantemente partes del Caribe, ensuciando playas antes cristalinas y amenazando a la industria turística, que sostiene la economía de Quintana Roo.

De plaga a oportunidad comercial

Ante la crisis, algunas empresas proponen que crear un mercado comercial para el sargazo podría ayudar a mitigar los altos costos que representa su recolección en las playas.

“Creemos que una de las estrategias para mitigar el problema del sargazo es crear valor a partir de él”, explicó Sebastián Aguilar de Alba, director de tecnología e innovación de Carbonwave, una empresa que procesa el sargazo para convertirlo en bioestimulantes líquidos y fertilizantes.

Previamente, la Secretaría de Medio Ambiente de México ha identificado decenas de proyectos viables para transformar el sargazo en productos útiles como fertilizantes, biocombustibles y bioplásticos.

Sin embargo, el apoyo financiero para la comercialización de la macroalga sigue siendo muy limitado, ya que la mayor parte de los fondos públicos actuales continúan destinándose exclusivamente a las labores de limpieza.

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