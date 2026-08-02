México refuerza combate al sargazo con barreras y embarcaciones en Quintana Roo

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México intensificó las acciones para enfrentar el sargazo en las costas de Quintana Roo con el despliegue de barreras de contención, embarcaciones recolectoras y drones operados por la Marina, además de anunciar una inversión de 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia de atención a este fenómeno que afecta al Caribe mexicano.

Las medidas buscan evitar que mayores cantidades de sargazo lleguen a las playas, donde su acumulación impacta el turismo, el ecosistema y las actividades económicas de la región.

México ampliará barreras y embarcaciones contra el sargazo

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal reforzará el plan integral para contener el sargazo antes de que llegue a la costa.

“Hasta ahora se ha hecho un esfuerzo titánico. Pero tenemos que hacer más para evitar que el sargazo llegue a las playas”, afirmó la mandataria.

Explicó que los recursos se destinarán principalmente a tres acciones:

Adquirir más embarcaciones recolectoras

Instalar nuevas barreras de contención

Reforzar la limpieza del sargazo que alcance las playas

La Marina mantiene operativos en distintos puntos de Quintana Roo, donde utiliza barreras flotantes, embarcaciones especializadas y drones para monitorear el desplazamiento de las algas y reducir su llegada al litoral.

Quintana Roo enfrenta una temporada récord de sargazo

De acuerdo con autoridades ambientales, se estima que 119 mil toneladas de sargazo podrían llegar a las costas de Quintana Roo durante 2026, una cifra superior al récord registrado el año pasado, cuando arribaron alrededor de 96 mil toneladas.

Es decir, que las 119 mil toneladas representarían alrededor de dos terceras partes del volumen de un Estadio Azteca, ya que uno podría albergar hasta 181 mil 800 toneladas, de acuerdo con la Semarnat.

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El fenómeno afecta principalmente destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

Especialista reconoce avances, pero advierte retos

Brian Lapointe, profesor investigador del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida, señaló que México cuenta con uno de los programas de monitoreo y respuesta más sólidos del Caribe.

No obstante, advirtió que todavía existen desafíos para interceptar el sargazo antes de que alcance las playas.

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“México ha desarrollado uno de los programas de monitoreo y respuesta más sólidos de la región. Sin embargo, sus propios documentos de planificación aún reconocen una capacidad operativa limitada y una insuficiencia de equipos especializados”, señaló el investigador.

El especialista añadió que una vez detectada la posible llegada del sargazo, es fundamental contar con suficiente capacidad marítima para desplegar embarcaciones que permitan contener las macroalgas antes de su arribo a la costa.

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El objetivo es contener el sargazo antes de que llegue a las playas

La estrategia del Gobierno federal busca reforzar la recolección en el mar, ampliar la infraestructura de barreras de contención y mantener las labores de limpieza en las playas del Caribe mexicano para reducir el impacto ambiental y económico provocado por el arribo masivo de sargazo durante la temporada 2026.

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