Cofepris descarta Cyclospora, parásito que provoca diarrea explosiva, en alimentos y agua de hoteles de la Riviera Maya

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Brote de Cyclospora. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó este martes 11 de agosto, que las muestras sanitarias realizadas en 16 hoteles de la Riviera Maya resultaron negativas al parásito Cyclospora cayetanensis, vinculado con la diarrea exposiva.

El análisis se derivo luego de la emisión de una alerta de viaje de Reino Unido donde mencionaba un incremento de casos de ciclosporiasis entre viajeros con antecedentes de estancia en esa zona.

¿Qué determinó la Cofepris sobre la presunta presencia de Cyclospora en la Riviera Maya?

Tras la vigilancia sanitaria y análisis moleculares en hoteles de la región, #Cofepris informa que las muestras arrojaron resultados negativos al patógeno. 🛡️

Consulta la información completa aquí: 🔗 https://t.co/W7Wj8f6HOF pic.twitter.com/APek7xvpP8 — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 11, 2026

La Secretaría de Salud, a través de Cofepris y en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, implementó acciones de vigilancia sanitaria para detectar la presencia del parásito en alimentos y agua utilizados en los establecimientos señalados.

Para ello, las autoridades recolectaron entre el 1 y el 4 de agosto, 32 muestras de frutas y verduras de barras de alimentos para buscar la presencia de Cyclospora cayetanensis.

También fueron tomadas 11 muestras de agua de uso humano, las cuales fueron sometidas a análisis microbiológicos y fisicoquímicos básicos.

Foto: Profepa/ilustrativa

En total, las 43 muestras analizadas resultaron negativas al parásito.

Los estudios se realizaron mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM). Dichos análisis estuvieron a cargo del laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris.

De acuerdo con Cofepris, no se detectó la presencia de Cyclospora cayetanensis ni indicadores de contaminación en los análisis microbiológicos y moleculares realizados.

Pese al resultado favorable, la Secretaría de Salud informó que continuará con la vigilancia sanitaria y epidemiológica relacionada con los casos de ciclosporiasis; pues la autoridad considera que la trazabilidad y el seguimiento son fundamentales para fortalecer la cadena alimentaria y prevenir posibles riesgos sanitarios.

¿Qué decía la alerta de viaje de Reino Unido?

El pasado viernes 7 de agosto, Víctor Hugo Borja Aburto, funcionario a cargo de Cofepris, informó en la conferencia matutina sobre la alerta sanitaria emitida por Reino Unido, con fecha del 30 de julio. De acuerdo con Broja, dicho reporte destaca un incremento de casos de Cyclospora entre personas que habían viajado al extranjero y posteriormente regresaron a ese país.

El reporte identificó 67 casos de británicos afectados que habían viajado a distintos países entre el 30 de abril y el 15 de julio. De ese total, 48 personas viajaron únicamente a México en el contexto del Mundial.

La agencia de seguridad sanitaria de Reino Unido señaló que entre quienes únicamente viajaron a México se identificaron estancias en diversos hoteles de la Riviera Maya y Cancún.

¿Cuál es el panorama actual de Cyclospora en México?

La Secretaría de Salud informó que se han registrado 33 casos de Cyclospora cayetanensis, el parásito que provoca ciclosporiasis, enfermedad que provoca la llamada diarrea explosiva. Hasta el momento, no se reportan defunciones asociadas con este padecimiento.

David Kershenobich, secretario de Salud, reiteró que México no presenta un brote de ciclosporiasis.

Además, explicó que se trata de una infección intestinal presente en distintas regiones del mundo y que suele registrarse de manera estacional entre mayo y agosto. Se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados, no de persona a persona y que es una enfermedad tratable.

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