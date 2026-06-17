Incendio en subestación de CFE en Cancún provoca apagón que afectó a 10 mil usuarios

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En Cancún se registró un incendio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante la madrugada de este miércoles 17 de junio se presentó un incendio en el transformador de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún, dejando sin luz a 10 mil usuarios.

#Entérate Incendio en subestación de la @CFEmx en la región 96 en #Cancún provoca apagones en varias zonas de la ciudad



Cancún.- Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la Región 96 de… pic.twitter.com/WNYlh8msKq — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) June 17, 2026

Incendio en subestación de la CFE provoca apagón en Cancún

Reportes oficiales mencionan que a las 2:30 horas del día de hoy se registró un incendio en el transformador de potencia de la subestación Canek de la CFE, ubicado en la Supermanzana 96 de Cancún, Quintana Roo.

Las autoridades mencionan que el fuego fue controlado de manera oportuna por elementos del cuerpo de bomberos.

Alrededor de las 6:30 horas, la gobernadora Mara Lezama informó que la CFE reporta un avance del 97% en el restablecimiento del servicio y “estima que en aproximadamente 15 minutos quedará restablecido al 100%”.

También mencionó que alrededor 10 mil usuarios se vieron afectados por el apagón; estas son las zonas impactadas por la falta de luz

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⚡️🚨 Informamos que durante la madrugada se registró un incendio en el transformador de potencia de la subestación Canek de la @CFEmx, ubicada en la Supermanzana 96 de #Cancún.



🔥 El incidente inició alrededor de las 2:30 a.m. y fue controlado oportunamente por los cuerpos de… — Mara Lezama (@MaraLezama) June 17, 2026

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