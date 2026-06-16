Sargazo imparable en Quintana Roo: 63 mil toneladas recolectadas y aún no alcanza su máximo este año

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Afectaciones comerciales y turísticas son el resultado del arribo masivo de sargazo que aún no ha alcanzado su máximo en este año. De enero a la fecha, se han recolectado 63 mil toneladas en todo el estado de Quintana Roo.

En Playa del Carmen, Mahahual, Tulum, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cancún, la macroalga parece incontenible, a pesar de los esfuerzos tanto públicos como privados.

“Se supone que el mal tiempo la iba a mover y nada… nada, está paleta, ahí vienen las vacaciones y está igual (…) el sargazo, por eso no llega la gente todo en las redes lo ven, si nosotros somos de ventas, está baja la venta”, Alfredo Cámara, comerciente.

Los visitantes buscan alternativas para aprovechar su viaje al Caribe Mexicano.

“Están horribles, están horribles, está todo feo, tenemos que ir a otro lado para poder bañarme”, Felipe, visitante chileno en Playa del Carmen.

“Malestar, muy mal la verdad, la playa muy mal porque huele muy mal y hay mucho sargazo. Si pica, en esta temporada no, cuando no haya sargazo si”, Marta Meraz, visitante de Monterrey.

Según datos oficiales, de enero a la fecha, se han recolectado 63 mil toneladas en todo el estado. En esta temporada, las autoridades prevén contener al sargazo desde el mar.

“Las nuevas estrategias que se van a implementar, la atención desde el mar, es importante tener no únicamente una barrera de contención que permita detener a esta macroalga en las costas del Estado de Quintana Roo”, Ariel Mendoza Rosales, contralmirante de la XI Zona Naval

La Secretaría de Marina tiene instalados casi nueve mil metros de barrera sargacera y se espera que se instalen más de 16 mil metros este año.



En cuanto a embarcaciones, se cuenta con un buque transoceánico, 11 buques sargaceros costeros, 22 embarcaciones menores y tres sargaceras de aguas someras.

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