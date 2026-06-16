INE Quintana Roo presenta nueva credencial para votar

| 10:19 | J.L. Márquez | Uno TV
INE Quintana Roo
Presentación de la nueva credencial. Foto: FB INE Quintana Roo

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, la cuál comenzará a entregarse a las personas que realicen el trámite, ya sea para obtener el documento por primera vez o renovarlo.

Presentan nueva credencial del INE Quintana Roo

El nuevo modelo de la credencial del INE cuenta con varias innovaciones y entre las principales se encuentran la actualización del diseño gráfico, nuevos elementos de seguridad visibles, táctiles y digitales, además se mejoró la tecnología para la credencial de las credenciales.

También contará con un código QR que puede ser verificado mediante la aplicación Valida INE-QR, para comprobar la autenticidad de la credencial y validar que los datos impresos coincidan  con la información encriptada contenida en el documento.

La producción del nuevo modelo comenzó a principios de este mes y comenzará a entregarse de manera gradual a las personas que tramitaron la credencial por primera vez, solicitaron su renovación o reposición a partir del 1 de junio.

Novedades en la credencial

  • Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID)
  • Elemento táctil en relieve y muesca para personas con discapacidad visual
  • Fotografía fantasma con datos variables
  • Impresión arcoíris y microtextos personalizados
  • Tintas fotocromáticas, termocromáticas y reactivas a luz ultravioleta
  • Códigos QR de alta densidad con información encriptada
  • Incorporación del dato de identidad de género con las opciones Mujer (M), Hombre (H) y No Binario (NB)
  • Posibilidad de mantener ocultos datos del domicilio, a decisión de la ciudadanía

¿Cómo tramitar la credencial del INE?

  • Ubica el módulo más cercano y realiza una cita; también se puede acudir directamente para que te asignen un turno aunque esto depende de la disponibilidad en el lugar
  • Prepara los documentos que necesitas para realizar 
  • Acude al módulo del INE el día de la cita; al terminar el trámite te entregarán un comprobante que debes guardar para recoger la credencial

Documentos necesarios para el trámite

  • Documento de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización
  • Identificación con fotografía (cartilla, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir)
  • Comprobante de domicilio
  • Constancia de la CURP

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