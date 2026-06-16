INE Quintana Roo presenta nueva credencial para votar
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, la cuál comenzará a entregarse a las personas que realicen el trámite, ya sea para obtener el documento por primera vez o renovarlo.
Presentan nueva credencial del INE Quintana Roo
El nuevo modelo de la credencial del INE cuenta con varias innovaciones y entre las principales se encuentran la actualización del diseño gráfico, nuevos elementos de seguridad visibles, táctiles y digitales, además se mejoró la tecnología para la credencial de las credenciales.
También contará con un código QR que puede ser verificado mediante la aplicación Valida INE-QR, para comprobar la autenticidad de la credencial y validar que los datos impresos coincidan con la información encriptada contenida en el documento.
La producción del nuevo modelo comenzó a principios de este mes y comenzará a entregarse de manera gradual a las personas que tramitaron la credencial por primera vez, solicitaron su renovación o reposición a partir del 1 de junio.
Novedades en la credencial
- Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID)
- Elemento táctil en relieve y muesca para personas con discapacidad visual
- Fotografía fantasma con datos variables
- Impresión arcoíris y microtextos personalizados
- Tintas fotocromáticas, termocromáticas y reactivas a luz ultravioleta
- Códigos QR de alta densidad con información encriptada
- Incorporación del dato de identidad de género con las opciones Mujer (M), Hombre (H) y No Binario (NB)
- Posibilidad de mantener ocultos datos del domicilio, a decisión de la ciudadanía
¿Cómo tramitar la credencial del INE?
- Ubica el módulo más cercano y realiza una cita; también se puede acudir directamente para que te asignen un turno aunque esto depende de la disponibilidad en el lugar
- Prepara los documentos que necesitas para realizar
- Acude al módulo del INE el día de la cita; al terminar el trámite te entregarán un comprobante que debes guardar para recoger la credencial
Documentos necesarios para el trámite
- Documento de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización
- Identificación con fotografía (cartilla, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio
- Constancia de la CURP
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