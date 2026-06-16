INE Quintana Roo presenta nueva credencial para votar

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Presentación de la nueva credencial. Foto: FB INE Quintana Roo

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, la cuál comenzará a entregarse a las personas que realicen el trámite, ya sea para obtener el documento por primera vez o renovarlo.

Presentan nueva credencial del INE Quintana Roo

El nuevo modelo de la credencial del INE cuenta con varias innovaciones y entre las principales se encuentran la actualización del diseño gráfico, nuevos elementos de seguridad visibles, táctiles y digitales, además se mejoró la tecnología para la credencial de las credenciales.

También contará con un código QR que puede ser verificado mediante la aplicación Valida INE-QR, para comprobar la autenticidad de la credencial y validar que los datos impresos coincidan con la información encriptada contenida en el documento.

La producción del nuevo modelo comenzó a principios de este mes y comenzará a entregarse de manera gradual a las personas que tramitaron la credencial por primera vez, solicitaron su renovación o reposición a partir del 1 de junio.

Novedades en la credencial

Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID)

Elemento táctil en relieve y muesca para personas con discapacidad visual

Fotografía fantasma con datos variables

Impresión arcoíris y microtextos personalizados

Tintas fotocromáticas, termocromáticas y reactivas a luz ultravioleta

Códigos QR de alta densidad con información encriptada

Incorporación del dato de identidad de género con las opciones Mujer (M), Hombre (H) y No Binario (NB)

Posibilidad de mantener ocultos datos del domicilio, a decisión de la ciudadanía

¿Cómo tramitar la credencial del INE?

Ubica el módulo más cercano y realiza una cita; también se puede acudir directamente para que te asignen un turno aunque esto depende de la disponibilidad en el lugar

Prepara los documentos que necesitas para realizar

Acude al módulo del INE el día de la cita; al terminar el trámite te entregarán un comprobante que debes guardar para recoger la credencial

Documentos necesarios para el trámite

Documento de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización

Identificación con fotografía (cartilla, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir)

Comprobante de domicilio

Constancia de la CURP

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