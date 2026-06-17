Retiran embarcaciones que combaten el sargazo justo cuando aumenta su llegada

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Sargazo se encuentra en uno de sus picos más altos. Foto: Cuartoscuro

En plena temporada alta de llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo, autoridades navales confirmaron que embarcaciones utilizadas en las labores de contención se encuentran temporalmente fuera de operación por mantenimiento, una situación que ocurre mientras especialistas advierten un incremento en la presencia de la macroalga en el Caribe mexicano.

Ante medios locales, el contraalmirante Javier Mendoza Rosales, jefe del Estado Mayor de la XI Zona Naval, informó que cuatro unidades sargaceras pertenecientes a la zona sur, permanecen en el Centro de Reparaciones de Chetumal, donde reciben trabajos de mantenimiento que podrían extenderse entre 15 y 20 días o hasta un mes, dependiendo del tipo de reparación necesaria.

¿Qué dijo Semar sobre las embarcaciones sargaceras?

De acuerdo con la información confirmada por autoridades navales, las cuatro sargaceras que operan en la zona sur de Quintana Roo se encuentran en mantenimiento.

No obstante, las embarcaciones desplegadas en Cancún y Playa del Carmen continúan realizando sus labores de contención de la macroalga.

El mando naval explicó que las unidades requieren mantenimiento constante debido al desgaste que provoca su operación diaria.

“Entran a mantenimiento también, al final de cuentas son equipamiento (…) aquí afortunadamente el centro de reparaciones que tenemos en Chetumal tarda de 15 a 20 días, a veces un mes”, explicó Mendoza Rosales.

¿Cómo avanza la llegada de sargazo a Quintana Roo?

La salida temporal de estas embarcaciones coincide con un aumento en la llegada de sargazo al Caribe mexicano.

Especialistas monitorean el avance del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, cuya extensión alcanza aproximadamente 9 mil kilómetros, mientras los modelos de corrientes marinas y vientos prevén el desplazamiento de 3 millones de toneladas hacia el Mar Caribe, incluyendo las costas de Quintana Roo.

Actualmente, playas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual, Isla Mujeres y Puerto Morelos continúan registrando una presencia importante de la macroalga.

¿Qué acciones mantiene Semar contra el sargazo?

De enero a la fecha, las autoridades reportan la recolección de 63 mil toneladas de sargazo en todo Quintana Roo.

Además, Semar mantiene desplegada una estrategia que contempla casi 9 mil metros de barreras sargaceras, con la meta de superar los 16 mil metros instalados durante este año.

La dependencia también dispone de un buque transoceánico, 11 buques sargaceros costeros, 22 embarcaciones menores y tres sargaceras para aguas someras.

“En la estrategia que se tiene, se tiene tres zonas, la norte, centro y sur, digamos que la sur, somos beneficiados por la naturaleza porque arriba menos, entre comillas, el esfuerzo principal está en el norte porque arriba más”, señaló el contraalmirante.

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