Extorsión rompe récord en México: 6 mil 562 víctimas en seis meses

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La extorsión en México alcanzó su nivel más alto en 11 años. Foto: Cuartoscuro

La extorsión en México alcanzó durante el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo enero-junio en los últimos 11 años, con 6 mil 562 víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomados por el Monitor de Seguridad de COPARMEX. La cifra representa un aumento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 551 víctimas adicionales.

El organismo empresarial advierte que el problema podría ser considerablemente mayor, debido a que, según datos del INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni queda registrado en las estadísticas oficiales.

Extorsión alcanza máximo histórico: estos son los datos

El comportamiento registrado entre enero y junio de 2026 coloca a la extorsión como el único delito analizado que presentó un incremento durante el periodo, mientras otros ilícitos reportaron reducciones.

6 mil 562 víctimas de extorsión fueron registradas durante el primer semestre

de extorsión fueron registradas durante el primer semestre El aumento fue de 9.17% frente a enero-junio de 2025

frente a enero-junio de 2025 Se contabilizaron 551 víctimas más que durante el mismo periodo del año pasado

que durante el mismo periodo del año pasado Es la cifra más alta para un primer semestre en 11 años

19 entidades registraron incrementos en comparación con el primer semestre de 2025

registraron incrementos en comparación con el primer semestre de 2025 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años

El Monitor de Seguridad de COPARMEX señala que este comportamiento evidencia la persistencia del delito tanto para empresas como para ciudadanos y plantea la necesidad de fortalecer las acciones para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.

Chihuahua, Zacatecas y Tabasco registran los mayores aumentos

Los incrementos más pronunciados en términos porcentuales se concentraron en distintas entidades del país.

Chihuahua: aumento de 2,325% , al pasar de 4 a 97 víctimas

aumento de , al pasar de 4 a 97 víctimas Zacatecas: incremento de 551.4% , de 35 a 228 víctimas

incremento de , de 35 a 228 víctimas Yucatán: aumento de 400% , de una a cinco víctimas

aumento de , de una a cinco víctimas Tabasco: incremento de 184.2%, al pasar de 82 a 233 víctimas

Sin embargo, al considerar la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, el panorama cambia y coloca a otras entidades entre las que presentan mayores registros.

Víctimas por cada 100 mil habitantes:

Morelos: 18.8

18.8 Querétaro: 15.5

15.5 Zacatecas: 13.2

13.2 Ciudad de México: 12.7

12.7 Baja California Sur: 12.4

Estas cifras permiten observar que el impacto de la extorsión no se distribuye de manera uniforme entre las entidades.

¿En qué municipios y alcaldías se concentra la extorsión?

La incidencia también presenta una concentración territorial importante. De acuerdo con el análisis de COPARMEX, 10 de los 20 municipios con las tasas más elevadas se encuentran en únicamente dos entidades: Guanajuato y Ciudad de México (CDMX).

Guanajuato: concentra cinco de los 20 municipios con mayor tasa

concentra cinco de los 20 municipios con mayor tasa Ciudad de México: cinco alcaldías aparecen dentro de ese grupo

cinco alcaldías aparecen dentro de ese grupo Cuautla, Morelos: registra la tasa más elevada del país, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes

El dato muestra que, además de las diferencias entre estados, existen zonas específicas donde la incidencia de este delito presenta niveles considerablemente superiores al promedio nacional.

7 de cada 10 extorsiones se realizan a distancia

La forma en que se comete la extorsión también ha cambiado. De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, durante el primer semestre de 2026:

7 de cada 10 extorsiones fueron cometidas a distancia

fueron cometidas a distancia Los medios utilizados incluyen internet, redes sociales y teléfono

2 de cada 10 casos fueron presenciales

casos fueron presenciales El resto corresponde a tentativas de extorsión

13 entidades superan el promedio nacional de 14% en tentativas

Entre los estados que presentan porcentajes superiores al promedio nacional de tentativas se encuentran Campeche, Aguascalientes y Tabasco.

La utilización de medios digitales y telefónicos representa uno de los principales cambios en la forma de operar de quienes cometen este delito, al permitir que las amenazas o exigencias económicas se realicen sin contacto físico con las víctimas.

Extorsión sube mientras otros delitos bajan

El análisis del primer semestre de 2026 señala que la extorsión fue el único de los delitos considerados que registró un incremento.

En contraste, otros ilícitos presentaron disminuciones durante el mismo periodo:

Asesinato: -29.6%

-29.6% Homicidio doloso: -30.1%

-30.1% Feminicidio: -10.7%

-10.7% Secuestro: -25.3%

-25.3% Robo a negocio: -7.3%

-7.3% Robo a transportista: -19.4%

-19.4% Robo de vehículo: -16.9%

Para COPARMEX, el comportamiento de la extorsión representa un desafío tanto para la seguridad de la ciudadanía como para las actividades empresariales.

El organismo empresarial llamó a fortalecer la aplicación efectiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de mantener el seguimiento de la incidencia a nivel nacional, estatal y municipal.

El dato de las víctimas no denunciadas también representa un reto para dimensionar el fenómeno: si el 97% de las extorsiones no se denuncia ni registra, las cifras oficiales podrían reflejar únicamente una parte del problema que enfrentan ciudadanos y empresas en México.

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