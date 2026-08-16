Sancionan a 41 servidores por diversas faltas cometidas; multas acumuladas suman más de 22.4 mdp

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Se impusieron diversas multas económicas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 41 servidores públicos de diversas dependencias por cometer faltas graves y no graves; las multas acumuladas suman más de 22.4 millones de pesos (mdp).

Inhabilitaciones por 10 años y multas económicas a funcionarios de la CFE

Dentro de la Comisión Federal de electricidad (CFE) se cometieron varias faltas graves que fueron sancionadas con inhabilitaciones de 10 años además de multas económicas.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 450 mil pesos: Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz, quien en 2020, durante el desempeño de sus funciones ingirió bebidas alcohólicas y manejó a exceso de velocidad, esto provocó una volcadura y la pérdida total del equipo.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 273 mil pesos: Iliana R., de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California. En el periodo de junio de 2020 a mayo de 2022, recibió 13 pagos de nómina en demasía por concepto de prima vacacional, sin notificarlos ni regresarlos.

Inhabilitación por 10 años: Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato, ya que en sus declaraciones patrimoniales omitió reportar la existencia de cuentas bancarias, así como el origen de 5.4 mdp.

Más inhabilitaciones por 10 años y fuertes multas en otras dependencias

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 12.2 y 8.7 mdp: Luis R. y José B., respectivamente, de la Dirección de Tecnologías de la Información en la Ciudad de México, por autorizar el pago de cinco facturas sin que se comprobara que se realizó la totalidad de los servicios contratados, ocasionando un perjuicio por 20 mdp.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Destitución e inhabilitación por 10 años y sanción económica por 700 mil pesos: Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en la Ciudad de México, por autorizar un pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación a una empresa, sin tener atribuciones para ello.

Secretaría de Cultura

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 114 mil pesos: Erik L., de la biblioteca pública en Tulum, Quintana Roo, por presentar listas de asistencia falsas, para cobrar su salario.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Inhabilitación por 3 meses: María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, utilizó su puesto para firmar un documento para la contratación de su hija, aun cuando se trataba de un familiar directo.

Otras sanciones contra servidores por faltas no graves en otras 14 dependencias

El resto de las multas fueron cometidas en 13 distintas dependencias de gobierno y fueron consideradas como no graves, y recibieron penalizaciones menos severas. La gran mayoría de las sanciones fueron suspensiones temporales.

Entre los casos más graves se encuentra Destitución a Yared L., de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México, por entregar en 2024, una copia de un certificado de bachillerato invalido para obtener su licencia para la portación de armas de fuego;

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