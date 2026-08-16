José Ramón López Beltrán aparece en Estados Unidos tras revocación de visa de su hermano Andy

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Foto: Cuartoscuro.

José Ramón López Beltrán volvió a llamar la atención luego de publicar una fotografía desde Estados Unidos, en medio de la controversia generada por la cancelación de la visa de su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió en redes sociales una imagen tomada en un establecimiento de la cadena Buc-ee’s, acompañada del mensaje “Saludos desde @bucees”.

La publicación ocurrió después de que su hermano Andy confirmara que las autoridades estadounidenses revocaron su visa y señalara que la decisión tendría motivos políticos.

José Ramón publica fotografía desde Estados Unidos

Vale mencionar que, la fotografía difundida por José Ramón muestra que se encontraba en territorio estadounidense, aunque en su publicación no hizo referencia a la situación migratoria de su hermano ni explicó el motivo de su presencia en ese país. Pero el hecho cobró relevancia debido a la revocación de la visa de Andy.

Andy López Beltrán confirmó revocación de su visa

La publicación de José Ramón ocurrió un día después de que Andrés Manuel López Beltrán hiciera pública la cancelación de su visa estadounidense

Andy cuestionó la decisión y señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como al subsecretario Christopher Landau.

El caso generó reacciones en México. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y sostuvo que, si existen señalamientos contra López Beltrán, deberían presentarse pruebas.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México indicó que las visas pueden ser revocadas cuando existen razones para ello, independientemente de la condición o afiliación política de una persona.

Esposa de José Ramón publica mensaje sobre la libertad

En paralelo, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a sus hijos.

Aunque no mencionó directamente la cancelación de la visa de Andy, su publicación abordó las críticas y los juicios que pueden surgir a partir de fotografías, videos o titulares.

Adams expresó que quiere que sus hijos crezcan con libertad para estudiar, viajar, trabajar y perseguir sus objetivos, además de defender sus principios.

También sostuvo que busca transmitirles valores como respeto y honestidad, así como la importancia de no permitir que otras personas definan quiénes son.

La publicación concluyó con una reflexión de carácter familiar y religioso sobre la importancia de que las acciones de una persona tengan mayor peso que las acusaciones o señalamientos externos.

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