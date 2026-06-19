“Será Viral”: Asimetría de poder: el miedo que enfrentan víctimas al denunciar

| 19:32 | Juan Rivas | Uno TV

¿Qué ocurre cuando una víctima decide denunciar a una persona con poder, influencias y contactos?

En este episodio de Será Viral, Juan Rivas conversa con Alejandra Aguilera, quien comparte el testimonio de las presuntas amenazas, intimidaciones y obstáculos que ha enfrentado tras iniciar un proceso de divorcio y denunciar violencia familiar.

Junto con la abogada penalista, Vianey Martín del Campo, se analiza cómo la asimetría de poder puede influir en el acceso a la justicia, el papel de las autoridades y los retos que enfrentan las víctimas para obtener protección.

Descubre qué es la perspectiva de género, por qué las redes de apoyo son fundamentales y cuáles son las recomendaciones para quienes viven situaciones similares.

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