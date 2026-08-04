Quintana Roo alcanza la calificación AA-.mx de Moody’s por primera vez en su historia

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Foto: Gobierno Quintana Roo

La agencia Moody’s Local México elevó la calificación crediticia de Quintana Roo de A+.mx a AA-.mx y modificó su perspectiva de Positiva a Estable, al reconocer la mejora sostenida en el perfil financiero de la entidad durante los últimos tres ejercicios fiscales, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Asimismo, puntualizó que con esta evaluación concluyó el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, las cuales otorgaron mejoras al estado.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con las calificaciones mxAA de Standard & Poor’s, A+(mex) de Fitch Ratings, HR AA- de HR Ratings y AA-.mx de Moody’s Local México, lo que, de acuerdo con el gobierno estatal, refleja la solidez de las finanzas públicas y fortalece la confianza de los inversionistas.

La mandataria estatal atribuyó el resultado a la estrategia de ordenamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas impulsada por su administración, basada en la disciplina financiera, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Foto: Gobierno de Quintana Roo

Por su parte, la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, explicó que la evaluación reconoce una política financiera sustentada en el fortalecimiento de la recaudación propia, el equilibrio presupuestal, la disciplina en el gasto y una mayor liquidez, sin recurrir a financiamientos de corto plazo.

En su análisis, Moody’s destacó que Quintana Roo registra el mayor nivel de generación de ingresos propios entre las entidades evaluadas por la calificadora, al representar el 39.5 % de los ingresos operativos al cierre de 2025.

Asimismo, señaló que desde 2023 el estado ha mantenido superávits financieros de manera continua, fortaleciendo su posición de liquidez y eliminando el uso de deuda de corto plazo.

La calificadora también resaltó que la reducción del peso del servicio de la deuda dentro del gasto estatal ha permitido incrementar la inversión en programas sociales y ampliar los recursos destinados a rubros como salud, educación, seguridad e infraestructura.

Con esta actualización, Quintana Roo alcanza por primera vez en su historia el rango AA, uno de los niveles más altos que otorgan las agencias especializadas, lo que, según el gobierno estatal, consolida su posición como una de las entidades con mayor fortaleza financiera del país.

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