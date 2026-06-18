Adelanta SLP fin del ciclo escolar por pronóstico de condiciones climáticas extremas

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Foto: Especial

El gobierno de San Luis Potosí confirmó este miércoles que el ciclo escolar 2025-2026 terminará de manera anticipada en todo el estado. El fin de actividades escolares será el próximo viernes 26 de junio.

El ajuste deja sin efectos la programación prevista por la Secretaría de Educación del estado (SEGE), que contemplaba cierres escalonados a partir del 30 de junio y hasta el 7 de julio dependiendo de cada región.

Por instrucciones del Gobernador Lic. Ricardo Gallardo Cardona, y a través de la SEGE, encabezada por la Lic. Deysi Maribel López Sierra, se informa a la comunidad educativa que el ciclo escolar 2025–2026 concluirá el próximo 25 de junio de 2026#RicardoGallardo#SEERSinLímites pic.twitter.com/K7VcYUJmZX — Sistema Educativo Estatal Regular (@seer_slp) June 17, 2026

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la medida busca salvaguardar la salud de los estudiantes de educación básica y personal escolar ante el pronóstico de temperaturas extremas y fuertes tormentas en la entidad.

“Nos vamos de vacaciones el viernes 26, pero ese día hay Consejo Técnico, entonces solamente acudirían al plantel los puros maestros al Consejo Técnico, y los alumnos ya desde el jueves 25 estarán totalmente liberados”

Ricardo Gallardo / gobernador de San Luis Potosí

Además, el mandatario detalló que existe el riesgo de inundaciones por la creciente de los ríos en regiones como la Huasteca y la Zona Media.

“Traemos muchos temas en la Huasteca, ahorita vamos a tener varias partes donde vamos a mover familias por la creciente de los ríos. En próximos días, bueno han sido unas lluvias enormes, se vienen más lluvias, más complicaciones para varias zonas de la Huasteca. También viene el golpe de calor con casi 50 grados en todo lo que es la región de la Huasteca, entonces queremos evitar cualquier golpe de calor para niños”

Ricardo Gallardo / gobernador de San Luis Potosí

Por último, el gobierno del estado señaló que, ante la modificación, los docentes deberán entregar las evaluaciones pendientes para cerrar formalmente en dicha fecha.

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