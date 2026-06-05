San Luis Potosí adelanta fin de clases en regiones Huasteca y Media por altas temperaturas

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SEGE anuncia nuevas fechas de conclusión del ciclo escolar en SLP Foto: Cuartoscruo

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció ajustes al calendario escolar en San Luis Potosí debido a las altas temperaturas que se han registrado en distintas regiones de la entidad. El ciclo escolar concluirá el próximo 30 de junio en las regiones Huasteca y Media; para la región Centro y el Altiplano, las actividades escolares finalizarán el 7 de julio.

Calendario escolar cambia en regiones de San Luis Potosí

Como primera acción al frente de la dependencia, la titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, dio a conocer que el ciclo escolar concluirá el próximo 30 de junio en las regiones Huasteca y Media.

En tanto, para la región Centro y el Altiplano, las actividades escolares finalizarán el 7 de julio, conforme a la adecuación establecida por las autoridades educativas.

La funcionaria explicó que la modificación tiene como propósito reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo a las altas temperaturas que se han mantenido durante las últimas semanas.

Altas temperaturas representan riesgo para estudiantes

En diversos municipios del estado, los termómetros han superado los 40 grados centígrados, situación que representa un riesgo para la comunidad escolar.

La SEGE señaló que la preocupación es mayor en planteles que no cuentan con sistemas de aire acondicionado o infraestructura suficiente para enfrentar condiciones climáticas extremas.

Las autoridades educativas mantienen coordinación con directivos y personal escolar para garantizar la aplicación ordenada de la medida en cada una de las regiones contempladas en el ajuste.

Modificación al calendario no está relacionada con eventos externos

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, aclaró que la modificación al calendario escolar no está vinculada con actividades deportivas ni con eventos ajenos al ámbito educativo.

Precisó que la decisión se tomó exclusivamente con base en las condiciones meteorológicas registradas en San Luis Potosí y en la necesidad de proteger la salud de la comunidad escolar.

SEP mantiene calendario nacional como referencia

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) conserva el calendario nacional como referencia general para el ciclo escolar, los gobiernos estatales pueden realizar ajustes específicos de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región.

Con esta modificación, las autoridades educativas de San Luis Potosí buscan reducir riesgos derivados del calor extremo y garantizar condiciones adecuadas para la conclusión del ciclo escolar 2025-2026.

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