Liberan a comunicadoras de San Luis Potosí tras aceptar uso de IA para “manipular” información

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Ambas deberán cumplir con una reparación del daño. Foto: UnoTV.

Fuentes de la Fiscalía del estado de San Luis Potosí confirmaron este sábado que las comunicadoras de noticias, Eréndira Reyes, y su hija, Alejandra Hermosillo, recuperaron su libertad tras llegar a un acuerdo judicial, luego de haber sido detenidas por presuntamente utilizar Inteligencia Artificial (IA) que afectaron a terceros.

Un juez de Control avaló una suspensión condicional del proceso penal, dejando sin efecto la prisión preventiva justificada que ambas cumplían en el Centro Estatal de Reinserción Social Número 1, conocido como “La Pila”, desde su arresto el 21 de mayo del 2026.

La Fiscalía General del Estado comunicó que ambas imputadas aceptaron su responsabilidad y manifestaron su voluntad para cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

Para mantener su libertad, las acusadas deberán cumplir con la reparación del daño, así como tener una residencia fija, firmar periódicamente y tener una buena conducta durante el período de un año.

Fiscalía tiene más indagatorias contra otros comunicólogos

La detención de Eréndira Reyes, directora del portal informativo “San Wicho Times” y “Despertar 3.0”, así como de Alejandra Hermosillo, se fundamentó en la reforma al Código Penal aprobada en noviembre del 2025, denominada la “Ley Serrano”, la cual sanciona el uso no autorizado de imágenes o voces creadas con herramientas digitales.

En este caso, la Fiscalía potosina imputó el delito contra la identidad de las personas, tras determinar que las procesadas emplearon estructuras visuales y narrativas falsas que afectaron el honor, la reputación y la integridad de la parte denunciante.

De acuerdo con Artículo 19, las publicaciones hechas con IA señalaban al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a la Guardia Civil Estatal, de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades ministeriales señalaron que las investigaciones continúan vigentes, manteniendo abiertas indagatorias en curso dirigidas a más profesionales de la comunicación, aplicando estos mismos criterios jurídicos.

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