Extienden cierres temporales de complejos turísticos en la Huasteca de SLP por fuertes lluvias

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Foto: Especial

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado el cierre preventivo de seis atractivos turísticos en la Huasteca de San Luis Potosí, como medida de seguridad ante el aumento en los niveles de ríos y cuerpos de agua.

Los sitios afectados incluyen, en el municipio de Aquismón, la Cascada de Tamul, El Jabalí y Puente de Dios; en Ciudad Valles, El Sidral; y en Tamuín, El Nacimiento y el balneario La Isleta.

Ante ello, las autoridades decidieron suspender las actividades en estos parajes naturales para evitar riesgos a los visitantes.

Las precipitaciones han generado crecidas que comprometen la seguridad de los accesos y zonas de recreación. Esta situación se presenta precisamente en una de las épocas de mayor afluencia turística hacia la región, que destaca por sus cascadas, manantiales y espacios al aire libre, representando un importante polo de atracción para el estado.

Las dependencias correspondientes continúan realizando evaluaciones técnicas en cada lugar y mantienen monitoreo constante del comportamiento de los cuerpos de agua. Se espera que, una vez que mejoren las condiciones, se proceda a la reapertura gradual de los espacios.

Por el momento, se recomienda a los turistas que tengan planeado viajar a la Huasteca potosina verificar el estado actual de los parajes antes de iniciar su recorrido y considerar posibles ajustes en sus itinerarios.

Las precipitaciones pluviales continúan en la región, por lo que las autoridades pidieron a la población en general evitar acercarse a los cauces de agua para prevenir algún accidente.

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