Alcalde de El Naranjo realiza festejo del Día del Padre sin las anunciadas “chicas buena onda”

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Se realiza festejo por el Día del Padre en El Naranjo. Foto: Uno TV

La invitación del presidente municipal de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, conocido como “Peluchín”, para celebrar el Día del Padre generó polémica luego de que prometiera la presencia de “chicas buena onda” durante el evento.

La controversia aumentó tras la difusión de videos promocionales en redes sociales y perfiles afines al Ayuntamiento, donde aparecían edecanes bailando para promocionar el festejo.

Festejo del Día del Padre en El Naranjo se realizó sin las “chicas buena onda”

El festejo que organizó el Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, se llevó a cabo la tarde de este viernes sin incidentes, pero sin la presencia de las “chicas buena onda” que el alcalde mencionó previamente en un video que difundió en redes sociales.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha explicado el significado de la invitación ni las razones por las que las mujeres promocionadas en los materiales difundidos no participaron en el evento.

La celebración se realizó en el salón ejidal del municipio y reunió a decenas de padres de familia convocados por la administración local.

Padres recibieron comida, música y un toro mecánico

Durante el evento, los asistentes recibieron alimentos y algunos ingresaron con bebidas alcohólicas. Además, siguiendo una petición previa del alcalde, los festejados acudieron sin niños al encuentro.

La convivencia fue amenizada por un grupo musical y un espectáculo de comedia. Uno de los principales atractivos fue un toro mecánico instalado en el centro del salón para los asistentes.

Alcalde asegura que el festejo se realiza cada año

Durante su mensaje, Rafael Olvera Torres afirmó que el municipio reconoce a los padres de familia por su papel dentro de los hogares y destacó que este tipo de celebraciones forman parte de las actividades que realiza el Ayuntamiento.

El alcalde también señaló que el evento convirtió al municipio en tendencia nacional y aseguró que no era la primera ocasión en que se organizaba un festejo de este tipo para los padres.

Por último y según explicó, la celebración del Día del Padre se ha realizado en años anteriores y forma parte de una actividad recurrente de la administración municipal.

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