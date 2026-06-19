Alcalde genera polémica por invitación al Día del Padre; habrá “chicas buena onda”

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Usuarios cuestionan el mensaje del alcalde. FOTO: Captura de pantalla

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de difundir un video para invitar a los padres de familia a un festejo organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día del Padre.

En el mensaje, el presidente municipal anunció diversas actividades para los asistentes, entre ellas comida, bebidas, regalos, espectáculos y entretenimiento. Sin embargo, una de sus expresiones llamó especialmente la atención y provocó reacciones entre usuarios de internet.

Rafael Olvera Torres desata críticas por video promocional

Durante la invitación, el edil señaló que el evento contaría con la presencia de “chicas buena onda”, comentario que rápidamente generó opiniones divididas en plataformas digitales.

#Estados | #SLP 🤔 "Habrá chicas buena onda".



Así promocionó el alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, la celebración del Día del Padre organizada por el Ayuntamiento.



El edil también sugirió que los asistentes acudieran sin menores de edad 🚫👦🧒, lo que desató una ola… pic.twitter.com/ijYCTCUnMO — Moviendo Ideas (@moviendoideas) June 18, 2026

Además, explicó que la celebración incluiría un show de comedia, botanas, un toro mecánico y rifas para los asistentes. También mencionó que los padres podrían acudir con sus propias bebidas para disfrutar de la convivencia.

El evento fue anunciado como una actividad exclusiva para adultos, por lo que pidió que no asistieran menores de edad.

Usuarios cuestionan el mensaje del alcalde

Tras la difusión del video, distintos usuarios criticaron el tono utilizado para promocionar la celebración y consideraron que los comentarios realizados por el funcionario no eran apropiados para un evento organizado por una autoridad municipal.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales, donde algunos internautas cuestionaron la imagen que proyecta el gobierno local con este tipo de mensajes, mientras otros tomaron el video con humor.

La grabación comenzó a circular ampliamente y colocó al municipio de El Naranjo en el centro de la conversación digital.

La celebración sigue programada

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado sobre cambios en la organización del festejo ni ha emitido algún posicionamiento adicional respecto a la polémica generada por el video.

Mientras tanto, el evento por el Día del Padre continúa programado y las reacciones en redes sociales siguen acumulándose en torno a las declaraciones del alcalde.

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