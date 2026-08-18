México destinará 1.33 billones de pesos a infraestructura: SICT; prevé casi 4 millones de empleos

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La inversión se anunció en “Diálogo con Ingenieros”. Foto: Gob. de México

El Gobierno de México contempla una inversión pública de 1.33 billones de pesos entre 2025 y 2030 para proyectos de infraestructura, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina.

De acuerdo con el funcionario, las obras previstas durante este periodo generarán 3 millones 986 mil 382 empleos directos e indirectos.

Más de 239 mil millones de pesos para infraestructura en 2026

Durante el evento “Diálogo con Ingenieros”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Esteva Medina detalló que para 2026 se contempla una inversión de 135 mil 192 millones de pesos en infraestructura carretera, educativa y deportiva.

A esta cantidad se suman 104 mil millones de pesos destinados a proyectos ferroviarios de transporte de carga y pasajeros, que estarán a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Defensa.

En total, la inversión prevista para estos proyectos durante 2026 supera los 239 mil millones de pesos.

Proyectan construir y modernizar 5 mil 483 kilómetros de carreteras

El titular de la SICT informó que la actual administración proyecta la modernización y construcción de 5 mil 483 kilómetros de carreteras troncales.

En cuanto a los Ejes Prioritarios, señaló que dos ya fueron concluidos, siete se encuentran en proceso y uno más comenzará próximamente.

También se contempla la construcción y rehabilitación de 619 puentes, con una longitud acumulada de 160 kilómetros.

SICT realizó 294 giras de trabajo

Esteva Medina indicó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se realizaron 294 giras de trabajo en el país, algunas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que entre 2025 y lo que va de 2026 se han recorrido alrededor de 32 mil kilómetros por carretera para conocer las condiciones de la infraestructura vial.

“Esta cercanía con la población nos permite entender las necesidades reales, realizar ajustes y definir con claridad el rumbo de los proyectos estratégicos que estamos impulsando”, afirmó.

SENEAM incorpora nuevos radares

En materia aeroportuaria, el funcionario destacó que los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) pusieron en operación tres nuevos radares, ubicados en Querétaro, Oaxaca y Puerto Vallarta.

Los equipos pueden detectar aeronaves incluso cuando tienen apagado el transponder. Además, se trabaja en la incorporación de nuevos radares meteorológicos para fortalecer la seguridad aérea.

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