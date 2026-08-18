Causa en Común detecta anomalías en las cifras de delitos de alto impacto durante 2026

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Causa Común realizó un análisis de las cifras. Foto: Cuartoscuro

Las cifras oficiales de seguridad correspondientes al primer semestre de 2026 muestran disminuciones e incrementos extraordinarios en diversos delitos de alto impacto, al grado de que requieren explicaciones, revisiones e incluso auditorías, de acuerdo con un análisis presentado por la organización Causa en Común.

El estudio revisó los registros reportados por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y detectó distintos tipos de alertas relacionadas con la confiabilidad de la información. La evaluación abarcó homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia.

Según la organización, todos los delitos analizados presentaron al menos una anomalía que amerita atención.

Estados con caídas e incrementos fuera de lo habitual

Uno de los principales hallazgos fue la presencia de variaciones estadísticas consideradas atípicas, con cambios superiores al 50% respecto del mismo periodo de 2025.

Entre los casos documentados, Zacatecas reportó una disminución de 62% en víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre de 2026. En feminicidio, Nayarit informó una reducción de 82%, mientras que Zacatecas registró un incremento de 600%.

Las diferencias también se observaron en otros delitos. Aguascalientes reportó una disminución de 94% en extorsiones, mientras que Chihuahua notificó un aumento de 2,325% en ese mismo ilícito. En narcomenudeo, Guanajuato informó una reducción de 50%, mientras que Veracruz registró un incremento de 132%.

La organización señaló además que algunas entidades reportaron en cero delitos que previamente sí registraban. Como ejemplo, indicó que Nayarit informó ausencia total de robos a transeúnte con violencia, robos a transportista con violencia y víctimas de trata de personas.

El homicidio concentra las principales alertas

El delito que acumuló el mayor número de observaciones fue el homicidio doloso. Causa en Común señala que este ilícito cuenta con más fuentes de contraste que otros delitos, lo que permite identificar discrepancias entre distintas mediciones oficiales.

La organización destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 27 mil 989 asesinatos durante 2025, mientras que el SESNSP registró 24 mil 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. La diferencia entre ambos conteos asciende a 3 mil 645 víctimas.

El análisis también advierte sobre una alerta relacionada con desapariciones. En algunas entidades, sostiene, el número de personas desaparecidas supera al de víctimas registradas por homicidio doloso y feminicidio, situación que plantea interrogantes sobre la dimensión real de la violencia letal reflejada en las estadísticas oficiales.

Las desapariciones y la presentación de los datos

El informe agrega que las cifras de homicidio ocupan un lugar central en la comunicación gubernamental sobre seguridad pública.

Por ello, la organización cuestiona las formas en que han sido presentados algunos datos oficiales durante conferencias gubernamentales.

Como ejemplo, menciona el uso de gráficas donde los promedios diarios de homicidio aparecen visualmente cercanos a la línea cero, así como comparaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2026 para mostrar reducciones mayores a las que arrojaría una comparación anual convencional.

Indicios de subregistro en varios delitos

Además del homicidio doloso, Causa en Común identificó alertas por posible subregistro en feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículo con violencia y robo a transportista con violencia.

La organización sostiene que estas observaciones surgen del contraste con otras fuentes de información y con casos documentados que no encuentran una correspondencia clara en los registros oficiales.

Entre los ejemplos citados aparece Puebla, entidad que reportó cinco víctimas de feminicidio durante el periodo analizado. Sin embargo, Causa en Común asegura haber documentado al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Posibles reclasificaciones de delitos

El análisis también detectó alertas asociadas con posibles reclasificaciones en homicidio doloso, feminicidio y secuestro. En San Luis Potosí, por ejemplo, se reportaron 30 víctimas de homicidio doloso frente a 136 víctimas registradas en la categoría de “otros delitos contra la vida”.

En Guanajuato, las cifras oficiales contabilizaron 13 víctimas de feminicidio, mientras que se registraron 100 mujeres víctimas de homicidio doloso.

La Ciudad de México reportó cinco víctimas de secuestro, pero registró mil 735 víctimas dentro de la categoría de “otros delitos contra la libertad”.

Para la organización, estas diferencias constituyen señales que ameritan una revisión detallada de los criterios empleados para clasificar los delitos.

Las propuestas para revisar la calidad de las estadísticas

Ante los hallazgos, Causa en Común plantea una serie de medidas orientadas a fortalecer la calidad y confiabilidad de la información sobre inseguridad.

Entre ellas se encuentran:

Impulsar mecanismos para incrementar la denuncia ciudadana

Fortalecer las capacidades tecnológicas y los sistemas de información del SESNSP

Homologar los criterios de registro entre instituciones de seguridad y justicia

Realizar auditorías independientes a los registros estatales y federales

Establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para los servidores públicos responsables de generar las estadísticas

La organización subraya que una disminución en los registros administrativos no equivale necesariamente a una reducción de los delitos y señala que, además de la llamada cifra negra, persisten dudas sobre la forma en que los ilícitos son registrados, clasificados, comparados y comunicados por las autoridades.

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