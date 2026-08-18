Revisa qué descuentos puedes aprovechar con tu tarjeta INAPAM este Día del Abuelo

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Descuentos con INAPAM pueden aprovecharse en agosto. Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del Día del Abuelo 2026, miles de adultos mayores buscan saber si habrá algún apoyo especial por parte del Gobierno federal. Hasta el momento no existe ningún anuncio sobre un depósito extraordinario ligado a esta fecha, pero quienes cuentan con la credencial del INAPAM sí pueden acceder a distintos descuentos para celebrar durante agosto y el resto del año.

Los beneficios de la tarjeta INAPAM incluyen rebajas en restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa y calzado, servicios de salud, transporte y otros establecimientos participantes. Dependiendo del convenio, los descuentos suelen ir del 5 al 20%, aunque en algunos casos pueden ser mayores.

Restaurantes para celebrar el Día del Abuelo

Entre las opciones disponibles para quienes quieran salir a comer o reunirse con la familia destacan diversos restaurantes y cafeterías que ofrecen descuentos al presentar la credencial del INAPAM.

Algunos establecimientos incluidos en el directorio de beneficios son:

Darsky Coffee Cafetería: 20%

Montmartre Bistro: 20%

Bellini Montecito: 15%

Delizia Pastelería: 15%

La Casa de Anita: 15%

Green Bar: 15%

Restaurante Chilpa: 10%

Restaurante Curado: 10%

Grupo Daruma: 10%

Los porcentajes pueden variar según la sucursal y la entidad donde opere cada negocio.

También hay descuentos en ropa y calzado

La credencial del INAPAM también puede utilizarse en establecimientos comerciales para comprar ropa, zapatos y otros artículos.

Entre los negocios participantes se encuentra Suburbia, con descuentos del 5%, y algunas zapaterías donde los beneficios pueden alcanzar el 20%.

Salud, transporte y otros beneficios

Los descuentos no se limitan a las celebraciones del Día del Abuelo.

La credencial también permite obtener beneficios en:

Consultas médicas

Medicamentos

Laboratorios clínicos

Ópticas

Transporte terrestre

Algunos pagos y servicios municipales

En ciertos convenios, los descuentos en transporte pueden llegar hasta 50%, aunque dependen de cada empresa y de las condiciones vigentes.

¿Habrá un pago extra por el Día del Abuelo?

No. Hasta ahora no existe ningún programa federal que contemple un depósito adicional por el Día del Abuelo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene su calendario habitual de pagos bimestrales, al igual que la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que los apoyos continúan operando sin cambios relacionados con esta celebración.

Para conocer todos los establecimientos participantes y los porcentajes actualizados de descuento, los beneficiarios pueden consultar el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, ya que los convenios varían según el estado, municipio y proveedor del servicio.

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