FGR niega investigar a Andy López Beltrán; reportes contradicen su versión

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Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó versiones periodísticas que aseguran que mantiene una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.

A través de un comunicado, la institución afirmó que la información difundida es falsa y negó contar con elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación contra Andy, como se le conoce al hijo de López Obrador.

FGR descarta tener pruebas contra hijo de expresidente

La dependencia señaló que no dispone de testigos protegidos ni de datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en contra del hijo del exmandatario.

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”. Comunicado de la FGR

Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de… — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2026

El pronunciamiento surgió luego de que diversos reportes periodísticos afirmaran que existían declaraciones de presuntos testigos protegidos que involucraban al hijo del expresidente López Obrador en investigaciones relacionadas con el sector energético.

Reportes contradicen versión de la FGR

Pese a lo declarado por la FGR, periodistas compartieron declaraciones de presuntos testigos que hacen mención de Andy, relacionándolo con delitos de hidrocarburos.

“Le mandé mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que ya se había salido de control, me dijo que ya le iba a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si él no le hacía caso”. Según declaraciones reveladas por periodistas

Que dice la FGR que NO es cierto que haya menciones de Andy en sus indagatorias de huachicol como hemos publicado varios periodistas.



Bueno pues estimada comunidad, la FGR miente.



Comparto capturas del documento de la declaración del capitán de la Marina que refiere a ANDY.… https://t.co/OC4aI85JOv pic.twitter.com/aFlAZLUBK9 — Arturo Ángel (@arturoangel20) August 18, 2026

Por su parte, Manuel López San Martín compartió presuntos testimonios en donde se hace referencia al “hijo del presidente”, aludiendo, supuestamente, a Andy López Beltrán, a quien, recientemente, le fue revocada la visa de Estados Unidos.

🚨 Una mentira más



La FGR de Godoy sostiene que no hay elementos para investigar a Andy por huachicol fiscal



Pero en órden de aprehensión contra hermanos Farías Laguna aparecen testimonios que lo mencionan directamente pic.twitter.com/WDeVXZpGpt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 18, 2026

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