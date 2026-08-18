FGR niega investigar a Andy López Beltrán; reportes contradicen su versión
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó versiones periodísticas que aseguran que mantiene una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.
A través de un comunicado, la institución afirmó que la información difundida es falsa y negó contar con elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación contra Andy, como se le conoce al hijo de López Obrador.
FGR descarta tener pruebas contra hijo de expresidente
La dependencia señaló que no dispone de testigos protegidos ni de datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en contra del hijo del exmandatario.
“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.
Comunicado de la FGR
El pronunciamiento surgió luego de que diversos reportes periodísticos afirmaran que existían declaraciones de presuntos testigos protegidos que involucraban al hijo del expresidente López Obrador en investigaciones relacionadas con el sector energético.
Reportes contradicen versión de la FGR
Pese a lo declarado por la FGR, periodistas compartieron declaraciones de presuntos testigos que hacen mención de Andy, relacionándolo con delitos de hidrocarburos.
“Le mandé mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que ya se había salido de control, me dijo que ya le iba a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si él no le hacía caso”.
Según declaraciones reveladas por periodistas
Por su parte, Manuel López San Martín compartió presuntos testimonios en donde se hace referencia al “hijo del presidente”, aludiendo, supuestamente, a Andy López Beltrán, a quien, recientemente, le fue revocada la visa de Estados Unidos.
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