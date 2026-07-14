Ataque armado contra agentes de la PDI en Ciudad Valles, San Luis Potosí, desata operativo y cierres viales

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Ataque armando en San Luis Potosí contra elementos de la PDI. Foto: Uno TV

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) fueron atacados a balazos la tarde de este lunes por civiles armados mientras realizaban un operativo en el ejido Estación 500, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El ataque ocurrió a dos cuadras de una escuela primaria, donde los agentes fueron sorprendidos por los agresores.

Los hechos de violencia provocaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad sobre la carretera estatal Ciudad Valles-El Naranjo, luego de un ataque armado.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades, el enfrentamiento generó el cierre de la vialidad durante varias horas y movilizó a corporaciones de los tres niveles de Gobierno para reforzar la seguridad en la zona.

Ataque contra agentes de la PDI en Ciudad Valles desata operativo

Los policías repelieron la agresión, lo que dio paso a un enfrentamiento armado que se prolongó por cerca de una hora. Tras el intercambio de disparos, solicitaron apoyo de otras corporaciones para controlar la situación.

Después del ataque, arribaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado para reforzar el operativo y asegurar el perímetro.

Ataque armando en San Luis Potosí contra elementos de la PDI. Foto: Uno TV

Operativo de seguridad mantiene cerrada la carretera estatal

Como parte del dispositivo, la circulación sobre la carretera estatal Ciudad Valles-El Naranjo fue suspendida completamente durante varias horas, mientras las autoridades realizaban labores de seguridad y revisión en la zona.

Fuentes policiacas señalaron que una patrulla blanca de la Policía de Investigación presentó daños y permaneció sobre la carretera tras el enfrentamiento.

Autoridades mantienen despliegue tras el enfrentamiento

El intercambio de disparos obligó a habitantes del ejido Estación 500 a resguardarse en sus viviendas, lo que generó momentos de incertidumbre entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el saldo oficial de posibles lesionados. El operativo de seguridad continúa en la zona para localizar a los responsables y garantizar las condiciones de seguridad.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia en el área y se espera que la Fiscalía General del Estado informe los avances de la investigación conforme continúen las diligencias.

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