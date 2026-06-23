Manifestantes en contra de la “Ley Serrano” irrumpen en el Congreso de San Luis Potosí

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Acciones en el Congreso de San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Cerca de cien personas irrumpieron con violencia la mañana de este martes en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y reventaron la sesión del Pleno para exigir la derogación de las reformas al Código Penal que castigan el uso indebido de la Inteligencia Artificial, mejor conocida como “Ley Serrano”.

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Manifestantes irrumpen en el Congreso de San Luis Potosí

Previo al inicio de la sesión, el contingente, encabezado por la abogada Natali Castillo Vera, además de funcionarios y empleados del Ayuntamiento de la capital, entre ellos Guadalupe Almaguer Pardo, extitular de la Instancia Municipal de las Mujeres y actual asesora del alcalde Enrique Galindo Ceballos, partió de la Alameda Juan Sarabia rumbo al edificio legislativo en la Plaza de Armas.

Algunos manifestantes, incluso niños con cartulinas, llegaron hasta el recinto, cuya entrada principal estaba blindada.

Los protestantes lograron acceder al inmueble tras forcejear varios minutos con los elementos de seguridad. Traspasaron las puertas de dos accesos alternos al salón de Pleno, donde cinco agentes de la Guardia Civil Estatal y personal de seguridad interna intentaron contenerlos.

Ante la escalada de violencia y con los manifestantes a punto de derribar las últimas puertas de contención, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Sara Rocha Medina, solicitó la intervención de la fuerza pública para garantizar la integridad de los 27 legisladores presentes.

En medio del caos, la diputada de Morena Jessica Gabriela López Torres pidió un receso, mientras que una legisladora del Partido Verde la recriminó a gritos por “caer en el chantaje del grupo de choque”. La morenista le respondió también a gritos, exigiéndole que no criminalizara la protesta.

Finalmente, las puertas cedieron y los manifestantes irrumpieron en el salón del Pleno, lo que provocó que la mayoría de los diputados abandonaran sus curules y se atrincheraran en sus oficinas.

Algunos inconformes los siguieron y, por la fuerza, intentaron confrontarlos, advirtiendo que, de no derogarse la “Ley Serrano”, tomarían todas las sedes del Congreso para generar una parálisis legislativa.

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